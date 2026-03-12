Amazon prévoit d'investir 23 milliards de zlotys en Pologne entre 2026 et 2028

Amazon prévoit d'investir 23 milliards de zlotys (6,23 milliards de dollars) en Pologne entre 2026 et 2028, contre 45 milliards entre 2012 et 2025, a indiqué l'entreprise lors d'une présentation à Varsovie jeudi.

"Entre 2026 et 2028, nous allons augmenter les investissements dans l'économie polonaise. Nous investirons 23 milliards de zlotys polonais au cours des trois prochaines années, donc nous accélérons", a déclaré Mariangela Marseglia, vice-présidente pour les magasins de l'UE.

(1 $ = 3,6900 zlotys)