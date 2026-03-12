 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon prévoit d'investir 23 milliards de zlotys en Pologne entre 2026 et 2028
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 09:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon prévoit d'investir 23 milliards de zlotys (6,23 milliards de dollars) en Pologne entre 2026 et 2028, contre 45 milliards entre 2012 et 2025, a indiqué l'entreprise lors d'une présentation à Varsovie jeudi.

"Entre 2026 et 2028, nous allons augmenter les investissements dans l'économie polonaise. Nous investirons 23 milliards de zlotys polonais au cours des trois prochaines années, donc nous accélérons", a déclaré Mariangela Marseglia, vice-présidente pour les magasins de l'UE.

(1 $ = 3,6900 zlotys)

Valeurs associées

AMAZON.COM
212,6500 USD NASDAQ -0,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank