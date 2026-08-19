Amazon prévoit d'étendre son service de livraison par drone à environ 500 localités aux États-Unis

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* Amazon prévoit de déployer la livraison par drone dans 500 localités, contre 11 actuellement

* Les clients paient 4,99 $ par livraison par drone, ou 2,99 $ pour les membres Prime

* L'extension du service nécessite l'accord des collectivités locales

par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a annoncé mercredi qu'elle allait étendre son service de livraison par drone à des centaines de villes et villages américains d'ici la fin de l'année, contre 11 sites actuellement, d'où elle dessert plusieurs communautés environnantes.

Cette expansion intervient plus d’une décennie après que le fondateur Jeff Bezos eut présenté en 2013 ce qu’il appelait des « octocoptères », c’est-à-dire des drones sans pilote, et prédit que le service serait disponible d’ici quatre à cinq ans. Amazon effectue actuellement des livraisons par drone à partir de 11 sites, notamment à Papillion, dans le Nebraska , et à Ruskin, en Floride . L’entreprise prévoit de s’étendre à Syracuse, dans l’État de New York , et aux environs de Cleveland, entre autres. Un seul centre de livraison peut desservir plusieurs localités dans un rayon d’environ 7,5 miles. Amazon a indiqué que ce déploiement à grande échelle étendrait sa couverture à environ 500 localités.

Amazon a repensé plusieurs fois son drone Prime Air depuis 2013. Les modèles précédents atterrissaient pour déposer les colis; la version actuelle, connue sous le nom de MK30, reste en vol stationnaire à quelques pieds au-dessus du sol et les largue. La livraison par drone coûte 4,99 $ aux clients, mais 2 $ de moins pour les membres Prime. Les frais sont offerts pour les commandes d’au moins 50 $.

Amazon a annoncé cette extension après que Reuters a contacté l’entreprise mardi au sujet de ce service. L’entreprise devra obtenir l’autorisation des autorités réglementaires dans chacune des communes où elle prévoit de s’implanter, ce qui nécessite souvent des audiences devant le conseil municipal et la prise en compte des avis des habitants. Elle dispose de l’autorisation de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) pour faire voler ses drones dans la plupart des régions des États-Unis , a indiqué Amazon. Par exemple, lors d’une réunion d’urbanisme et d’aménagement du territoire à Nampa, dans l’Idaho , en mai, Sam Bailey, cadre chez Amazon, a été interrogé pendant environ une heure sur le bruit, la sécurité et la logistique liée aux drones, et a écouté les habitants qui s’opposaient à ce service pour diverses raisons, notamment la sécurité des oiseaux. Finalement, le conseil a voté à l’unanimité en faveur du déploiement du service. M. Bailey a expliqué que les drones seraient audibles pendant environ 20 secondes lors de leur descente, puis s’éloigneraient en volant à un niveau sonore inférieur à celui d’une tondeuse à gazon. « C’est une expérience de courte durée », a-t-il déclaré. « Même s’il s’agit d’une innovation récente et que cela peut paraître inhabituel, ce n’est pas plus différent qu’un camion de livraison qui passe dans votre rue. » Il a ajouté que la livraison par drone était utile pour les personnes âgées, les parents dont les enfants « ont soudainement de la fièvre » et les personnes qui ont oublié des ingrédients pour leurs repas faits maison. Les vidéos de livraisons par drone réussies publiées sur les réseaux sociaux montrent que le bruit émis lors du dépôt est comparable à celui d’un souffleur de feuilles, bien qu’il ne soit pas aussi prolongé. Amazon a déclaré que les inquiétudes de la population concernant la vie privée étaient infondées, car les caméras intégrées ne servent qu’à la navigation. Les drones ont été impliqués dans quelques accidents, notamment en octobre, lorsque deux d’entre eux sont entrés en collision avec une grue dans la banlieue de l’Arizona . Cet incident fait toujours l’objet d’une enquête menée par le Bureau national de la sécurité des transports. Lors d’une audience organisée en mars à Richardson, au Texas , une habitante s’est plainte de son calvaire. « J’entends constamment le bourdonnement des drones au-dessus de ma tête, c’est très agaçant et ça ne favorise pas la tranquillité », a-t-elle déclaré. M. Bailey a expliqué aux membres du conseil municipal qu’Amazon avait modifié l’altitude moyenne de vol des drones et ajusté leurs itinéraires afin de survoler les zones commerciales de manière plus régulière. Pourtant, au moins un membre du conseil semblait résigné à ce qu’Amazon aille de l’avant, quelle que soit la réaction locale. « Cette technologie est inévitable », a-t-il déclaré. « Ce que nous devons faire avec toutes les nouvelles technologies et tous les nouveaux formats technologiques, c’est trouver des moyens de les utiliser et d’apporter des changements au fur et à mesure. »