Amazon présente un robot conversationnel et accélère l'automatisation de ses entrepôts

Amazon a dévoilé une nouvelle version de son robot d'entrepôt Proteus capable de comprendre des instructions formulées en langage naturel. Présentée lors de l'événement "Delivering the Future" à Londres, cette évolution permet aux employés d'interagir avec le robot sans commandes techniques spécifiques. Déjà utilisé dans 25 centres logistiques américains, Proteus sera progressivement déployé en Europe à partir de 2027. Le groupe a également présenté Vulcan, un robot doté d'un sens du toucher, ainsi que le système automatisé de manutention STARK.

Cette stratégie s'inscrit dans un vaste programme de modernisation soutenu par un investissement de 10 milliards d'euros dans les opérations logistiques européennes. Parallèlement, Amazon poursuit la réduction de ses effectifs administratifs afin de financer davantage de projets liés à l'intelligence artificielle. Après plusieurs vagues de suppressions de postes, le directeur général Andy Jassy a reconnu que l'IA réduirait certains besoins en personnel tout en créant de nouvelles fonctions nécessitant des compétences différentes.

Amazon affirme toutefois que la robotisation n'entraîne pas nécessairement une baisse de l'emploi. Selon ses responsables, les investissements dans les robots ont généré de nouveaux métiers techniques et accru les besoins en recrutement dans les entrepôts. Cette vision reste contestée par certains experts, qui estiment que les progrès rapides de l'IA et de la robotique pourraient remplacer une part croissante du travail humain à long terme. Face à la pénurie de compétences, Amazon renforce en parallèle ses programmes de formation et d'apprentissage, notamment au Royaume-Uni.