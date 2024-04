Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: présente son nouvel assistant alimenté par IA information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services annonce la disponibilité générale d'Amazon Q, son assistant alimenté par l'intelligence artificielle (IA) générative présenté comme 'le plus performant pour accélérer le développement de logiciels et exploiter les données internes des entreprises'.



Selon son concepteur, Amazon Q génère non seulement du code très précis, mais il teste, débogue et dispose de capacités de planification et de raisonnement en plusieurs étapes qui peuvent transformer (par exemple, effectuer des mises à niveau de la version Java) et implémenter le nouveau code généré à partir des demandes des développeurs.



Amazon Q permettra aussi aux employés d'obtenir plus facilement des réponses aux questions sur les données d'entreprise telles que les politiques de l'entreprise, les informations sur les produits, les résultats commerciaux.







