Amazon poursuit Perplexity pour son outil d'achat "agentique"

Amazon accuse Perplexity de risques de sécurité et d'accès aux comptes

L'agent d'intelligence artificielle Comet dégraderait l'expérience d'achat des clients

Auparavant, Perplexity avait qualifié cette initiative de menace pour le choix de l'utilisateur

Avait ajouté qu'elle menace l'avenir des assistants d'intelligence artificielle

Amazon AMZN.O a poursuivi Perplexity AI mardi au sujet de la fonction d'achat "agentique" de la startup, qui utilise l'automatisation pour passer des commandes pour les utilisateurs, affirmant qu'elle accédait secrètement aux comptes des clients d'Amazon et déguisait l'activité automatisée en navigation humaine.

Cet affrontement met en lumière un nouveau débat sur la réglementation de l'utilisation croissante des agents d'intelligence artificielle et de leur interaction avec les sites web, dans le but de les rendre plus autonomes et capables de gérer les tâches quotidiennes en ligne.

Perplexity, qui a connu une croissance rapide dans le contexte de l'essor des assistants d'intelligence artificielle, a déjà rejeté les allégations du géant américain du commerce, affirmant qu'il utilisait sa position dominante sur le marché pour étouffer la concurrence.

La startup n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur l'action en justice d'Amazon déposée auprès du tribunal de district américain pour le district nord de la Californie.

AMAZON VEUT QUE PERPLEXITY METTE FIN À SA "MAUVAISE CONDUITE"

Dans sa plainte, Amazon accuse Perplexity d'accéder secrètement aux comptes privés des clients d'Amazon par l'intermédiaire de son navigateur Comet et de l'agent d'intelligence artificielle associé, et de déguiser l'activité automatisée en navigation humaine.

Le système de Perplexity présentait des risques de sécurité pour les données des clients, a ajouté Amazon, et la startup avait ignoré les demandes répétées de mettre fin à ses activités.

"Plutôt que d'être transparent, Perplexity a délibérément configuré son logiciel CometAI pour ne pas identifier les activités de l'agent Comet AI dans l'Amazon Store", a déclaré l'entreprise.

"La mauvaise conduite de Perplexity doit cesser", a ajouté Amazon. "Perplexity n'a pas le droit d'aller là où on lui a expressément dit qu'il ne pouvait pas aller; le fait que l'intrusion de Perplexity implique un code plutôt qu'un crochet de serrure ne la rend pas moins illégale."

Perplexity a déclaré plus tôt qu'elle avait reçu une menace juridique d'Amazon exigeant qu'elle bloque l'agent d'IA Comet pour les achats sur la plateforme, qualifiant la démarche de menace plus large pour le choix de l'utilisateur et l'avenir des assistants d'IA.

"L'intimidation, c'est lorsque de grandes entreprises utilisent des menaces juridiques et l'intimidation pour bloquer l'innovation et rendre la vie pire pour les gens", a écrit l'entreprise dans un billet de blog.

Dans sa plainte, Amazon accuse l'agent AI Comet de Perplexity de dégrader l'expérience d'achat des clients et d'interférer avec sa capacité à s'assurer que les clients qui utilisent l'agent bénéficient de l'expérience d'achat personnalisée qu'Amazon a mise au point au fil des décennies.

Les applications tierces qui effectuent des achats pour les utilisateurs doivent fonctionner ouvertement et respecter les décisions des entreprises quant à leur participation, a déclaré Amazon dans un communiqué antérieur.

LES INFORMATIONS D'IDENTIFICATION SONT STOCKÉES LOCALEMENT, SELON PERPLEXITY

Perplexity fait partie des nombreuses start-ups spécialisées dans l'IA qui cherchent à réinventer le navigateur web autour de l'intelligence artificielle, dans le but de le rendre plus autonome et capable de gérer les activités en ligne quotidiennes, de la rédaction d'e-mails à la réalisation d'achats.

Amazon développe également des outils similaires, tels que "Buy For Me", qui permet aux utilisateurs de faire des achats auprès de différentes marques dans son application, et "Rufus", un assistant IA qui recommande des articles et gère les paniers.

L'agent d'IA sur le navigateur Comet de Perplexity agit comme un assistant qui peut effectuer des achats et des comparaisons pour les utilisateurs. L'entreprise précise que les informations d'identification des utilisateurs sont stockées localement et jamais sur ses serveurs.

"Des achats plus faciles signifient plus de transactions et des clients plus heureux", ajoute-t-elle. "Mais Amazon s'en moque, ce qui l'intéresse, c'est de vous servir des publicités"

La startup a déclaré que les utilisateurs avaient le droit de choisir leurs propres assistants IA, décrivant la décision d'Amazon comme une tentative de protéger son modèle commercial axé sur la publicité.