Amazon: poursuit deux influenceuses en justice aux USA

(CercleFinance.com) - Amazon.com, et son unité de lutte contre la contrefaçon (CCU), ont annoncé aujourd'hui le dépôt de deux nouvelles poursuites contre Kamryn Russell et Ashley Hawat, deux influenceuses états-uniennes, ainsi que leurs complices, qui ont, selon Amazon, 'sciemment tenté d'échapper aux systèmes de protection des marques d'Amazon' en faisant la promotion et en facilitant la vente en ligne d'articles contrefaits (bijoux, sacs à main, accessoires).



Amazon travaille dans le monde entier pour lutter contre les contrefaçons, entamant des poursuites conjointes avec les marques pour éliminer la vente de marchandise contrefaire non seulement dans les magasins Amazon mais tout au long de la chaîne d'approvisionnement.



Grâce à son partenariat avec des marques de toutes tailles, le CCU d'Amazon découvre constamment de nouvelles approches adoptées par les contrefacteurs pour tenter de tromper les clients et d'échapper à la loi.



Amazon précise qu'en 2022, le CCU a poursuivi ou renvoyé pour enquête plus de 1300 délinquants aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'UE et en Chine.