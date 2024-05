Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: plan d'investissements de 1,2 milliard en France information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion du Sommet Choose France, Amazon annonce un plan d'investissements de plus de 1,2 milliard d'euros en France et la création de plus de 3.000 emplois en CDI, s'ajoutant aux 2.000 emplois en CDI que le groupe technologique a déjà annoncés pour 2024.



Ces investissements comprennent en particulier le développement de l'infrastructure cloud d'Amazon Web Services (AWS) en région parisienne pour accompagner les opportunités croissantes de l'IA générative en France.



Amazon prévoit aussi, dans le cadre de ce plan, une expansion de son infrastructure logistique pour le commerce en ligne en Auvergne-Rhône-Alpes pour livrer les clients de façon plus rapide et écologique.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -1.07%