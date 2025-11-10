 Aller au contenu principal
Amazon, Pfizer, Tesla... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 10/11/2025 à 14:52

(AOF) - Amazon

Amazon a annoncé avoir récemment lancé une application Amazon Bazaar, son service d'e-commerce à bas coûts, dans 14 pays, dont l'Argentine, Bahreïn, le Costa Rica, la République dominicaine, l'Équateur, Hong Kong, la Jamaïque, le Koweït, le Nigeria, Oman, le Pérou, les Philippines, le Qatar et Taïwan. "Plus d'un million d'articles sont disponibles à la vente sur Haul à moins de 10 dollars, dont beaucoup à moins de 5 dollars," a souligné le cybermarchand. Amazon Bazaar est connu sous le nom de Haul aux Etats-Unis.

Amgen

Amgen a publié les résultats détaillés d'un essai clinique de phase 3 sur son produit Repatha. Ce dernier permet une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente des événements cardiovasculaires majeurs indésirables (MACE) chez des adultes à haut risque n'ayant jamais eu de crise cardiaque ni d'AVC, lorsqu'il est ajouté aux statines ou à d'autres traitements visant à réduire le cholestérol LDL (lipoprotéines de basse densité).

Oracle

Un groupe d'une vingtaine de banques, dont BNP Paribas et Goldman Sachs, ont accordé un prêt d'environ 18 milliards de dollars pour aider à financer la construction d'un campus de centres de données lié à Oracle, révèle Bloomberg. Le campus du centre de données situé dans le comté de Doña Ana, au Nouveau-Mexique, fait partie du projet Stargate, mené par OpenAI, SoftBank et Oracle.

Marriott

Marriott a annoncé la fin de l’accord de licence qu’il avait avec Sonder Holdings, en raison d’un défaut de ce dernier. Avec le retrait des chambres de la société proposant des appartements haut de gamme et de petits boutiques-hôtels du système Marriott, la croissance nette du nombre de chambres pour Marriott cette année devrait désormais atteindre 4,5%. Les autres objectifs du groupe hôtelier ont été confirmés.

Pfizer

Novo Nordisk a annoncé qu’il n’allait pas surenchérir à la dernière offre de Pfizer pour l’acquisition de Metsera. Pour rappel, le 6 novembre dernier, le laboratoire danois avait soumis une seconde offre révisée non sollicitée pour un total pouvant atteindre les 10 milliards de dollars (62,20 dollars par action, ainsi que des droits de valeur conditionnelle pouvant atteindre 24 dollars par titre) afin de racheter la société de biotechnologie américaine qui développe des traitements contre l’obésité et les maladies métaboliques.

Tesla

Siddhant Awasthi, directeur du programme Cybertruck, a annoncé son départ de chez Tesla après huit ans passés au sein du groupe. Dans son message publié sur X, il a indiqué "je suis convaincu que Tesla réussira brillamment sa prochaine grande mission (surtout après la semaine dernière". Il y a quelques jours, à l’issue de l’assemblée générale annuelle, les actionnaires ont validé la rémunération d’Elon Musk, conditionnée à l’atteinte d’objectifs ambitieux.

AMAZON.COM
250,2382 USD NASDAQ +2,38%
AMGEN
324,7021 USD NASDAQ +1,41%
MARRIOTT INTL RG-A
292,2600 USD NASDAQ +0,38%
ORACLE
243,540 USD NYSE +1,79%
PFIZER
24,700 USD NYSE +1,08%
TESLA
434,2400 USD NASDAQ +1,10%
