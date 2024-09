Amazon peut maintenant concurrencer Microsoft dans l'IA

Plus de 80% des analystes sont acheteurs d'Amazon, avec un potentiel de progression de 17% en Bourse après un gain de 27% déjà cette année. L'un d'entre eux vient, par ailleurs, de dégrader Microsoft, arguant que le géant du e-commerce comme Google ont rattrapé leur retard en matière de développement dans le domaine phare de l'intelligence artificielle.

Amazon dans les futurs grands gagnants de l'année en Bourse? C'est bien possible si l'on se fie au simple consensus des analystes pour les entreprises composant l'indice S&P 500 qui sert de référence aux gérants. Sur la base de cet échantillon et pour les sociétés ayant déjà au moins progressé à New York de 15% depuis le début de l'année, offrant un potentiel d'au moins 15% et avec au moins 50% d'opinions à l'achat, c'est le champion américain du cloud et de l'e-commerce qui ressort parmi les tout premiers choix qui se proposent aux investisseurs.

Depuis le début de l'année, l'action Amazon grimpe, en effet, de plus de 27% mais offre encore un potentiel de 17% selon le consensus des analystes retenu par la chaîne d'informations CNBC. Un consensus qui se veut d'ailleurs très fortement favorable au titre, avec un score de plus de 83% d'opinions d'achat. Dans l'échantillon des valeurs retenues, seul Marvell Technology, spécialisé dans la conception et la commercialisation de circuits intégrés de stockage et de transmission pour les fabricants d'équipements de réseaux haut débit, fait mieux, avec plus de 85,3% d'opinions positives. Marvell affiche un potentiel de progression de 25% en Bourse après un gain de l'ordre de 20% depuis le début de l'année. Des soldes d'opinions, pour les deux sociétés, d'autant plus favorables que les techs sont à mêmede reprendre encore du poil de la bête maintenant que la Réserve fédérale américaine a enclenché son cycle de baisse des taux directeurs, ce qui constitue un soutien pour les entreprises à forte croissance.

Fin de règne pour Microsoft dans le cloud?

Les analystes de D.A. Davidson sont notamment positifs sur Amazon dans la simple mesure où ils ont dégradé Microsoft de «achat» à «neutre» avec cette explication que le géant de Redmond est aujourd'hui rattrapé par ses grands concurrents, comme Amazon et Google, dans ses développements en matière d'intelligence artificielle, ce qui ne justifie plus une prime. Au cœur de cette bataille, le cloud, domaine dans lequel Amazon Web Services et Google Cloud Platform semblent représenter les plus grandes menaces pour la plateforme Azure de Microsoft, écrit Gil Luria, du bureau de recherche: « Nous pensons que l'avance de Microsoft est maintenant réduite dans le secteur du cloud et de la génération de code, ce qui rendra difficile pour MSFT de continuer à surperformer».

Si Microsoft a pris un avantage initial indéniable grâce à son investissement précoce dans OpenAI et sa capacité à déployer rapidement des fonctionnalités au sein d'Azure et de GitHub (plateforme de développement partagé racheté en 2028), ce qui se traduit par résultats supérieurs au cours des derniers trimestres, Amazon Web Services réalise presque autant d'activité dans le cloud tandis que la croissance de Google Cloud est aujourd'hui comparable à celle d'Azure, souligne encore Gil Luria.

Nous sommes acheteurs d'Amazon pour les fortes positions du groupe dans ses différents métiers et pour ses prises de positions dans le domaine phare du cloud et de l'intelligence artificielle. Les investissements consentis portent leurs fruits. Objectif: 230 dollars.