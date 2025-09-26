Amazon perd un vice-président chargé de diriger le développement de l'intelligence artificielle générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger

Un vice-président d'Amazon AMZN.O chargé de superviser l'un des projets les plus médiatisés de la société, l'intelligence artificielle générale, quitte ses fonctions vendredi, a confirmé le distributeuren ligne à la suite d'une enquête de Reuters.

Karthik Ramakrishnan, qui travaille depuis 13 ans chez Amazon, quitte ses fonctions, selon des communications internes examinées par Reuters. Il n'a pas été possible de savoir s'il avait un autre emploi en vue et Ramakrishnan n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'intelligence artificielle générale, ou AGI, est une technologie en cours de développement qui, selon les chercheurs, pourrait un jour égaler, voire dépasser, l'intelligence humaine. Si elle est perfectionnée, l'IAG pourrait contribuer à automatiser davantage le travail effectué aujourd'hui par les humains, ce qui pourrait bouleverser des domaines aussi divers que la guerre, les soins de santé et les opérations boursières.

Ramakrishnan a travaillé sur la première itération de l'assistant vocal Alexa d'Amazon et sur les appareils Echo associés. Il a commencé sa carrière chez Netscape avant de rejoindre Tellme Networks, qui a été racheté par Microsoft

MSFT.O , selon son profil LinkedIn. Son départ s'inscrit dans la lignée de plusieurs départs très médiatisés ces derniers mois, notamment celui de Vasi Philomin , vice-président chargé du développement de l'IA générative, et celui de Jon Jones, qui dirigeait les activités mondiales d'AWS en matière de startups et de capital-risque.

Amazon s'efforce de renforcer sa réputation en matière de développement de logiciels et de services d'IA, alors que des rivaux comme OpenAI et Google ont conquis des parts de marché. Elle a investi environ 8 milliards de dollars dans la startup Anthropic et utilise son modèle d'IA Claude dans des produits comme Alexa et un chatbot interne connu sous le nom de Cedric. Jeudi, lors d'une réunion interne, Matt Garman, chef d'AWS, a pressé les employés de respecter les délais de sortie des produits, affirmant qu'Amazon peut "perdre une partie de ce buzz" lorsque les clients doivent attendre pour essayer de nouveaux services, a rapporté Reuters.