Amazon perd son deuxième vice-président de la division Appareils ce mois-ci

Un vétéran de quinze ans de la division des appareils d'Amazon, qui a participé au développement de plusieurs des gadgets les plus connus, quitte l'entreprise à la fin du mois d'octobre, marquant le deuxième départ de haut niveau en octobre.

Lindo St. Angel, vice-président du matériel pour Lab126, prévoit de partir la semaine prochaine, a confirmé Amazon à la suite d'une enquête de Reuters. Les circonstances de son départ n'ont pas pu être déterminées et Lindo St. Angel n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"Nous lui sommes reconnaissants de ses nombreuses contributions à Amazon et lui souhaitons le meilleur", a déclaré un porte-parole dans un communiqué envoyé par courriel, sans fournir d'autres détails sur Lindo St. Angel.

Au début du mois, Reuters a rapporté que Rob Williams, vice-président des logiciels et services pour les appareils, et membre du groupe interne d'élite qui conseille le directeur général Andy Jassy, avait quitté son poste. Il restera dans l'entreprise jusqu'à la fin de l'année dans un rôle de conseiller auprès du responsable des appareils, Panos Panay.

L'unité chargée des appareils et des services s'efforce de remédier à des années de non-rentabilité, notamment en procédant à des licenciements et en réduisant sa gamme de produits. Amazon est en train de remanier ses tablettes Fire en les dotant pour la première fois du système d'exploitation Android, a rapporté Reuters en août, dans le but de les rendre plus attrayantes pour le grand public. Mais un projet pluriannuel visant à mettre à jour son assistant vocal Alexa avec une intelligence artificielle générative intégrée s'est déployé lentement, sans que la voie de la rentabilité ne soit clairement définie.

Il y a moins d'un mois, Amazon a présenté sa gamme de nouveaux appareils lors d'un événement à New York, notamment des haut-parleurs Echo rafraîchis, des appareils de diffusion en continu Fire TV, des lecteurs Kindle et des caméras Ring.

St. Angel a contribué à superviser le développement d'appareils aussi divers que l'enceinte à assistant vocal Echo, le robot Astro et la tablette Fire. Son dernier jour de travail est le 31 octobre . Les actions d'Amazon ont augmenté de 1,1 % à 220,36 dollars jeudi.