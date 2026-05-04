Amazon ouvre son réseau logistique à d'autres entreprises pour concurrencer UPS et FedEx

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Amazon ouvre ses capacités de transport, d'expédition et de distribution à des entreprises tierces

* Les actions d'UPS et de FedEx chutent de plus de 9 % alors qu'Amazon intensifie la concurrence

* Amazon signe des contrats avec des clients tels que P&G, 3M et American Eagle

(Ajout de détails et de graphiques; mise à jour des cours) par Deborah Mary Sophia et Shivansh Tiwary

Amazon.com AMZN.O a annoncé lundi qu'il permettrait à d'autres entreprises de stocker et d'expédier des marchandises, allant des matières premières aux produits finis, via son vaste réseau, alors que le géant du commerce électronique s'apprête à défier un marché longtemps dominé par UPS et FedEx.

"Amazon Supply Chain Services" permettra à des entreprises de divers secteurs, tels que la vente au détail, la santé et l'industrie manufacturière, d'utiliser le réseau logistique de l'entreprise, qui couvre les transports maritimes, routiers, ferroviaires et aériens.

Cette initiative pourrait positionner Amazon comme un acteur majeur du secteur logistique américain, intensifiant ainsi la concurrence en matière de prix et de rapidité pour les opérateurs historiques.

La société dispose d’une flotte de plus de 100 avions-cargos — juste derrière FedEx et UPS — ainsi que d’un vaste réseau d’entrepôts et de centres de tri. Les actions de FedEx FDX.N et d’UPS UPS.N ont chuté de plus de 9 % chacune, tandis que celles d’Amazon ont progressé de près de 1 %.

Cela aiderait également Amazon à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance pour sa division de commerce électronique, en s'appuyant sur un service qui soutient déjà des milliers de vendeurs tiers indépendants sur la plateforme à travers le monde.

Les entreprises peuvent tirer parti des délais de livraison rapides d'Amazon (deux à cinq jours), ainsi que de ses capacités de prévision des stocks, entre autres services de distribution et d'exécution des commandes.

Cette initiative constitue "un coup concurrentiel direct" pour les entreprises de livraison de colis telles qu'UPS et FedEx, ont déclaré les analystes d'Evercore ISI dans une note.

Les entreprises de logistique sous contrat DHL Supply Chain, Maersk Logistics et GXO Logistics GXO.N figurent également parmi les plus exposées, ont-ils ajouté.

L'action DHL DHLn.DE a chuté de 7,3 %, celle de GXO de près de 13 %, tandis que celle de Maersk est restée pratiquement inchangée.

Amazon a déclaré que les entreprises pouvaient utiliser ses solutions sur l’ensemble de leurs canaux de vente, y compris leur propre site web, les réseaux sociaux et les magasins physiques. L’entreprise a indiqué avoir déjà signé des accords avec le géant des biens de consommation Procter & Gamble PG.N , le poids lourd industriel 3M MMM.N et la marque de vêtements American Eagle Outfitters AEO.N .

L'expansion d'Amazon vise le marché du transport interentreprises, un segment très convoité et à forte marge pour les entreprises de logistique, où les livraisons sont généralement plus fréquentes, plus prévisibles et moins coûteuses à assurer que les envois destinés aux consommateurs.

Cette initiative montre qu'"Amazon tente de transformer la logistique d’un fardeau financier en un produit d’infrastructure", a déclaré Parth Talsania, directeur général d’Equisights Research.

Elle s'inspire également de la stratégie de la division de cloud computing d'Amazon: Amazon Web Services a été lancé en 2006 pour réorganiser l'infrastructure informatique de l'entreprise, avant de devenir le plus grand fournisseur mondial de services cloud.

Dans le même temps, UPS et FedEx ont réduit l'importance accordée aux expéditions de détail pour se concentrer sur les expéditions plus rentables dans les secteurs de la santé, des centres de données et du commerce interentreprises.

"Nous ne serions pas surpris de constater une faiblesse à court terme dans les secteurs du groupage, du fret aérien et du transit, alors que le marché évalue les implications concurrentielles de cette annonce", ont déclaré les analystes de Baird.