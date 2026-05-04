Amazon ouvre son réseau logistique à d'autres entreprises dans le cadre d'une nouvelle offensive de croissance

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Amazon.com ouvre à d'autres entreprises l'accès à son réseau logistique, qui alimente les opérations du géant du commerce électronique depuis des décennies, le plaçant ainsi en concurrence directe avec des poids lourds de la logistique tels qu'UPS et FedEx.

Le service « Amazon Supply Chain Services » du géant technologique AMZN.O permettra àdes entreprises de tous les secteurs, tels que la vente au détail, la santé et l'industrie manufacturière, d'utiliser son réseau de chaîne d'approvisionnement pour transporter, stocker et livrer tout type de marchandises, des matières premières aux produits finis.

En ouvrant ce service qui a également soutenu des milliers de vendeurs tiers indépendants à travers le monde, Amazon exploite une nouvelle opportunité de croissance pour sa division de commerce électronique.

Sa flotte de plus de 100 avions-cargos et son vaste réseau d'entrepôts etde centres de tri pourraient faire d'Amazon un acteur cléd'un secteur longtemps dominé par FedEx FDX.N et UPS

UPS.N , ce qui pourrait intensifier la concurrence en matière de prix et de rapidité.

Les actions de FedEx et d'UPS ont chuté respectivement de 1,8% et 1,5% en pré-ouverture.

Amazon propose également des services de distribution, de traitement des commandes et d'expédition de colis, permettant aux entreprises de bénéficier de ses délais de livraison rapides (de deux à cinq jours) ainsi que de ses capacités de stockage et de prévision des stocks .

Les entreprises peuvent utiliser ces solutions sur l'ensemble de leurs canaux de vente, y compris leur propre site web, leurs réseaux sociaux et leurs magasins physiques, a déclaré Amazon.

Amazon a déclaré que le géant des biens de consommation Procter & Gamble PG.N , le poids lourd industriel 3M MMM.N et la marque de vêtements American Eagle Outfitters AEO.N avaient déjà souscrit à ces services de chaîne d'approvisionnement.

Cette initiative s'inspire également de la stratégie de la division de cloud computing d'Amazon: Amazon Web Services a été lancé en 2006 pour moderniser l'infrastructure informatique de l'entreprise, avant de devenir le plus grand fournisseur mondial de services cloud.