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Amazon ouvre ses capacités logistiques à des entreprises tierces
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 13:15

Amazon annonce le lancement d'Amazon Supply Chain Services (ASCS), qui étend l'ensemble du portefeuille de solutions de fret, de distribution et d'expédition de colis du groupe à des entreprises de tous types et tailles.

Le géant américain du commerce en ligne rappelle que ses services ont été initialement développés pour alimenter ses propres opérations de distribution et soutenir les partenaires de vente indépendants dans le monde entier.

Ces trois dernières années, des centaines de milliers de vendeurs Amazon ont ainsi utilisé son réseau logistique pour transporter, stocker et livrer des centaines de millions de colis à travers des installations tierces, entrepôts et canaux de vente au-delà du magasin Amazon.

Le lancement d'ASCS prolonge cet élan, en soutenant désormais la logistique tierce pour des entreprises de secteurs tels que la santé, l'automobile, l'industrie et la vente au détail, qui peuvent ainsi utiliser la même chaîne d'approvisionnement qui soutient Amazon.com.

De grandes marques comme Procter & Gamble, 3M, Lands' End et American Eagle Outfitters comptent parmi les premières à s'engager auprès d'ASCS, s'appuyant désormais sur le réseau logistique d'Amazon à travers leur propre chaîne d'approvisionnement.

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