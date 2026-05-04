Amazon ouvre ses capacités logistiques à des entreprises tierces
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 13:15
Le géant américain du commerce en ligne rappelle que ses services ont été initialement développés pour alimenter ses propres opérations de distribution et soutenir les partenaires de vente indépendants dans le monde entier.
Ces trois dernières années, des centaines de milliers de vendeurs Amazon ont ainsi utilisé son réseau logistique pour transporter, stocker et livrer des centaines de millions de colis à travers des installations tierces, entrepôts et canaux de vente au-delà du magasin Amazon.
Le lancement d'ASCS prolonge cet élan, en soutenant désormais la logistique tierce pour des entreprises de secteurs tels que la santé, l'automobile, l'industrie et la vente au détail, qui peuvent ainsi utiliser la même chaîne d'approvisionnement qui soutient Amazon.com.
De grandes marques comme Procter & Gamble, 3M, Lands' End et American Eagle Outfitters comptent parmi les premières à s'engager auprès d'ASCS, s'appuyant désormais sur le réseau logistique d'Amazon à travers leur propre chaîne d'approvisionnement.
Valeurs associées
|268,2600 USD
|NASDAQ
|+1,21%
A lire aussi
-
Malgré la montée des tensions autour de l’Iran et la flambée des prix du pétrole, les marchés financiers continuent de faire preuve de résilience. Portés par de solides résultats d’entreprises et une croissance américaine encore robuste, les investisseurs semblent ... Lire la suite
-
L'Iran a prévenu lundi qu'il attaquerait l'armée américaine si elle s'approchait du détroit d'Ormuz, après que Donald Trump a annoncé une initiative pour aider des navires bloqués depuis deux mois dans le Golfe. Peu après, l'agence de presse iranienne Fars a fait ... Lire la suite
-
L'Europe et le Canada ont affiché un front uni lundi lors d'une grand-messe diplomatique en Arménie, déterminés à faire bloc dans un monde soumis aux secousses de Donald Trump. "Nous ne pensons pas être condamnés à nous soumettre à un monde plus transactionnel, ... Lire la suite
-
Après avoir maintenu ses taux inchangés, la Banque centrale européenne laisse entrevoir un possible resserrement monétaire dès sa prochaine réunion de juin. Entre inflation en hausse, croissance fragile et incertitudes géopolitiques, l’institution dirigée par Christine ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer