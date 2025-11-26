 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 559,07
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon obtient une injonction contre la loi sur le travail de New York
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 23:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a accordé mercredi à Amazon.com AMZN.O une injonction préliminaire pour empêcher le New York State Public Employment Relations Board d'appliquer une nouvelle loi de l'État que le distributeur en ligne considère comme une tentative de réglementer illégalement les relations de travail dans le secteur privé.

La décision du juge de district américain Eric Komitee à Brooklyn est le premier test d'une loi d'État permettant à l'agence pour l'emploi d'entendre des affaires de travail dans le secteur privé alors que son homologue fédéral, le National Labor Relations Board, n'a pas le quorum nécessaire pour rendre des décisions.

Valeurs associées

AMAZON.COM
229,1600 USD NASDAQ -0,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank