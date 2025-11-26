Amazon obtient une injonction contre la loi sur le travail de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a accordé mercredi à Amazon.com AMZN.O une injonction préliminaire pour empêcher le New York State Public Employment Relations Board d'appliquer une nouvelle loi de l'État que le distributeur en ligne considère comme une tentative de réglementer illégalement les relations de travail dans le secteur privé.

La décision du juge de district américain Eric Komitee à Brooklyn est le premier test d'une loi d'État permettant à l'agence pour l'emploi d'entendre des affaires de travail dans le secteur privé alors que son homologue fédéral, le National Labor Relations Board, n'a pas le quorum nécessaire pour rendre des décisions.