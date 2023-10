Amazon: nouveaux outils pour développer des applis d'IA information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 15:22

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services annonce une série d'innovations en matière d'intelligence artificielle (IA) générative, afin que les entreprises de toutes tailles puissent créer de nouvelles applications d'IA générative et améliorer la productivité des employés et transformer leurs activités.



Désormais disponible pour tous, le service Amazon Bedrock offre un choix de modèles de base provenant de grandes sociétés d'IA, ainsi qu'un large éventail de fonctionnalités afin créer des applications d'IA génératives, simplifiant le développement tout en préservant la confidentialité et la sécurité.



Avec l'ajout des modèles Amazon Titan Embeddings et Meta's Llama 2, Amazon Bedrock offre aux clients encore plus de choix et de flexibilité pour trouver les modèles adaptés à leur utilisation.



La nouvelle fonctionnalité Amazon CodeWhisperer fournira des suggestions de code personnalisées et génératives basées sur l'IA tandis que les fonctionnalités de création de tableaux de bord BI génératifs d'Amazon QuickSight vont permettre aux analystes commerciaux d'explorer plus facilement les données et de créer des visuels convaincants simplement en décrivant ce qu'ils veulent en langage naturel.