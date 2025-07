Amazon: nouveau centre logistique plus vert au Japon information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 14:51









(CercleFinance.com) - Amazon annonce avoir inauguré à Nagoya, au Japon, un nouveau centre de distribution conçu pour réduire significativement son empreinte carbone, combinant chauffage et refroidissement géothermiques avec un système solaire innovant, le plus grand du groupe hors des États-Unis.



' Ce centre est le premier bâtiment Amazon au monde à intégrer des panneaux solaires verticaux sur ses façades ', précise la société.



L'ensemble du dispositif affiche une capacité de 5,5 MW, renforcée par un système de stockage par batteries de 2,9 MWh, garantissant un apport en énergie renouvelable même hors ensoleillement.



Grâce à ces caractéristiques, le site vise la certification ' Zero Carbon ' d'ici fin 2026, illustrant l'engagement d'Amazon à accélérer le recours aux technologies bas carbone.









