 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 781,73
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon: LPL Financial étend son utilisation d'Amazon Business
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 15:37

(Zonebourse.com) - Amazon annonce que LPL Financial a étendu son utilisation d'Amazon Business, sa boutique en ligne interentreprises, à ses conseillers financiers à l'échelle nationale pour répondre à leurs principaux besoins d'achat professionnels.

LPL Financial est une société de gestion de patrimoine de premier plan aux États-Unis, qui soutient plus de 29.000 conseillers financiers et les activités de gestion de patrimoine d'environ 1.200 institutions financières.

Amazon Business offrira ainsi à LPL Financial 'un réseau logistique mondial avec des centaines de milliers de fournisseurs, lui facilitant les achats et fournissant une chaîne d'approvisionnement flexible avec une livraison rapide'.

'Les analyses intelligentes et les intégrations d'Amazon Business aident les professionnels de l'investissement à mieux acheter, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent', ajoute le géant du commerce en ligne.

Valeurs associées

AMAZON.COM
229,0526 USD NASDAQ -0,03%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank