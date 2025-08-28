Amazon: LPL Financial étend son utilisation d'Amazon Business information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 15:37









(Zonebourse.com) - Amazon annonce que LPL Financial a étendu son utilisation d'Amazon Business, sa boutique en ligne interentreprises, à ses conseillers financiers à l'échelle nationale pour répondre à leurs principaux besoins d'achat professionnels.



LPL Financial est une société de gestion de patrimoine de premier plan aux États-Unis, qui soutient plus de 29.000 conseillers financiers et les activités de gestion de patrimoine d'environ 1.200 institutions financières.



Amazon Business offrira ainsi à LPL Financial 'un réseau logistique mondial avec des centaines de milliers de fournisseurs, lui facilitant les achats et fournissant une chaîne d'approvisionnement flexible avec une livraison rapide'.



'Les analyses intelligentes et les intégrations d'Amazon Business aident les professionnels de l'investissement à mieux acheter, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent', ajoute le géant du commerce en ligne.





Valeurs associées AMAZON.COM 229,0526 USD NASDAQ -0,03%