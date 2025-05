Amazon : les objectifs pour le deuxième trimestre ne sont pas à la hauteur des attentes

(AOF) - Amazon est attendu en recul en raison de la performance décevante du cloud et de perspectives inférieures aux attentes. Au premier trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 17,1 milliards de dollars, soit 1,59 dollar par action, contre un profit de 10,4 milliard de dollars ou 98 cents par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,36 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 15,3 à 18,4 milliards de dollars et il a dépassé le consensus de 17,51 milliards de dollars.

Les ventes d'Amazon ont progressé 9% à 155,7 milliards de dollars alors que Wall Street tablait sur 155,2 milliards de dollars.

Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de près de 22,6% à 11,547 milliards de dollars pour des revenus en progression de 16,9% à 29,27 milliards de dollars. Le marché anticipait 29,6 milliards de dollars de ventes.

Les objectifs déçoivent

Sur le trimestre en cours, le résultat opérationnel est anticipé entre 13 milliards de dollars et 17,5 milliards de dollars contre 14,7 milliards de dollars un an auparavant. Le marché cible 17,82 milliards de dollars.

Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 159 et 164 milliards de dollars, soit une progression comprise entre 7% et 11%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 161,42 milliards de dollars.

