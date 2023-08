Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Amazon: le titre monte après le partenariat avec Shopify information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 16:23

(CercleFinance.com) - Le titre Amazon s'inscrivait en hausse jeudi matin à la Bourse de New York après l'annonce par le géant de l'Internet d'un partenariat avec le spécialiste du commerce en ligne Shopify.



Dans un communiqué, le groupe de Seattle explique qu'une nouvelle fonctionnalité va désormais permettre aux commerçants ayant créé leurs boutiques en ligne avec Shopifyd'intégrer d'intégrer facilement l'option 'Acheter avec Prime'.



Alors que les utilisateurs de Shopify devaient jusqu'ici gérer les achats via le programme préférentiel Prime de manière indépendante, le bouton 'Acheter avec Prime' apparaîtra désormais automatiquement sur la page détaillée du produit en vente.



Amazon souligne que des données collectées en interne montrent que l'installation du bouton 'Acheter avec Prime' permet d'améliorer de 25% le taux de conversion des achats en ligne, en raison de la perspective d'une livraison rapide et d'un retour simplifié chez les acheteurs.



Le déploiement du projet devrait intervenir dès aujourd'hui en vue d'une finalisation complète sur les sites américains de la plateforme digitale d'ici à la fin du mois de septembre.



'Nous pensons que ce rapprochement constitue un développement positif pour les deux sociétés', réagissent ce matin les analystes de Wedbush Securities dans une note de recherche.



'Pour ce qui concerne Amazon, le groupe va désormais disposer d'un levier plus aisé pour capter les services de livraisons en dehors de sa plateforme et monétiser une partie du volume d'affaires total de Shopify (estimé à 230 milliards de dollars sur 2023)', souligne le broker américain.



A 10h00, le titre Amazon grimpait de 2,4% tandis que celui de Shopify bondissait de plus de 7%.