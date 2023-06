Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: le Royaume-Uni autorise le rachat d'iRobot information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 14:22









(CercleFinance.com) - L'autorité britannique de la concurrence a annoncé vendredi avoir autorisé le rachat d'iRobot, le fabricant de l'aspirateur-robot Roomba, par le géant Amazon.



Dans un communiqué, la Competition and Markets Authority (CMA) explique qu'elle s'est interrogée sur le fait qu'Amazon puisse profiter de son site de commerce en ligne, qui génère la plupart des ventes d'aspirateurs-robots au Royaume-Uni, pour favoriser celles d'iRobot au détriment de ses rivaux.



Mais l'agence a fini par estimer que l'opération ne poserait pas de problèmes en termes de concurrence en raison de la 'modeste' part de marché qu'affiche iRobot en Grande-Bretagne et de l'existence d'un certain nombre de concurrents 'significatifs'.



L'acquisition d'iRobot par Amazon, officialisée l'été dernier, est estimée à quelque 1,7 milliard de dollars.





