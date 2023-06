Amazon: le 'Prime Day' organisé les 11 et 12 juillet information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 14:21

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi que ses journées promotionnelles dites 'Prime Day', qui se traduisent habituellement par des volumes de ventes importants, auraient lieu cette année les 11 et 12 juillet.



Pendant ces deux jours, les membres de son programme préférentiel Amazon Prime auront accès à de promotions importantes sur de grandes marques internationales et françaises telles que Microsoft, Tommy Hilfiger, LG, Moulinex ou Tefal.



Ils pourront également profiter des prix les plus bas proposés depuis le début de l'année sur une sélection de produits Logitech, Levi's, Philips, Krups ou Asus.



Il est prévu que de nouvelles offres soient mises en ligne toutes les 30 minutes, avec des remises importantes sur des produits phares de grandes marques dans des catégories telles que la mode, la high-tech, la beauté, la santé et le bien-être, mais aussi les jouets, la cuisine et la maison.



Amazon compte par ailleurs proposer cette année davantage d'offres personnalisées aux membres Prime, tout en mettant en ligne des offres dédiées à l'abonnement Amazon Prime.



A partir du 28 juin et jusqu'au 12 juillet, les nouveaux clients membres d'Amazon Prime pourront bénéficier de 30 jours offerts sur le Pass Warner.



Des réductions importantes sont également prévue sur les gammes d'appareils d'Amazon comme les enceintes connectées Echo, le dispositif Fire TV, la tablette Kindle, les outils de maison connectée Ring ou les routeurs wifi eero.



Amazon avait généré des chiffres de ventes records lors de son événement 'Prime Day' tenu l'an dernier, avec plus de trois millions d'articles écoulés dans le monde, soit une moyenne de 100.000 produits vendus à la minute.