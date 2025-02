Amazon : lancement imminent de son assistant vocal doté d’une IA générative

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Amazon annonce être sur le point de lancer son service vocal d'intelligence artificielle générative Alexa, attendu depuis longtemps et retardé. Comme le rapporte Reuters, un événement de presse devrait se tenir le 26 février à New York afin de le présenter en avant-première sous l'égide de Panos Panay, le nouveau patron d’Amazon Devices & Services.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.