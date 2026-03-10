Amazon lance un assistant IA pour les soins de santé sur son site web et son application

Amazon.com AMZN.O va élargir l'accès à son assistant d'intelligence artificielle pour les soins de santé pour les clients utilisant son site web et son application, visant à rationaliser les soins pour plus de 30 conditions, a-t-il déclaré mardi.

L'assistant d'intelligence artificielle peut expliquer les résultats, mettre en relation les patients avec les prestataires et répondre aux questions sur les médicaments et les symptômes, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Le modèle, annoncé en janvier, était auparavant réservé aux membres de One Medical, le fournisseur de services cliniques de la société.

Les clients n'ont pas besoin d'être membres de Prime, le service de prescription premium de la société, ou de One Medical pour utiliser l'assistant gratuit .

"Health AI est conçu pour prendre en charge le travail logistique et informatif qui crée des frictions dans les soins de santé, afin que les patients et les prestataires puissent consacrer plus de temps à ce qui compte le plus", a déclaré Andrew Diamond, médecin en chef chez Amazon One Medical.

Pour les affections non urgentes allant de l'acné et des poux de tête au diabète et à l'apnée du sommeil, l'agent peut aider à gérer les symptômes, procéder à des évaluations virtuelles et donner des conseils de traitement.

Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que l'assistant ne crée pas de plans de traitement, et que lorsque les patients ont besoin de traitements ou présentent des pathologies complexes, ils seront mis en relation avec un prestataire de soins. Les visites nécessitant l'intervention d'un prestataire coûtent 29 dollars chacune pour les patients qui ne sont pas membres de One Medical ou qui ne bénéficient pas d'une offre de lancement par l'intermédiaire de Prime.

Les clients peuvent autoriser l'agent à accéder à leurs données médicales, y compris les résultats de laboratoire, les dossiers et les notes cliniques. L'assistant peut également analyser les achats de soins de santé effectués sur le site web, tels que les vitamines ou les tensiomètres, afin de poser des questions complémentaires.