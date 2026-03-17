Amazon lance la livraison en 1 heure dans les villes américaines pour défier Walmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arriana McLymore

Amazon AMZN.O renforce son service de livraison rapide en proposant des livraisons en 1 heure et en 3 heures sur les marchés américains, notamment à Los Angeles et à Chicago, dans le cadre de ses derniers efforts pour repousser la concurrence de son principal rival, Walmart, dans le domaine du commerce électronique. La livraison rapide est un élément important des efforts déployés par Amazon pour augmenter la taille des paniers et la fréquence des achats. En décembre, l'entreprise a annoncé un service distinct appelé "Amazon Now" pour livrer des produits d'épicerie et des articles de première nécessité en 30 minutes ou moins dans certaines villes, notamment Seattle et Philadelphie.

"Nous avons vu une opportunité d'utiliser notre expertise opérationnelle unique et notre réseau de livraison pour aider à rendre la vie des clients un peu plus facile tout en débloquant encore plus de valeur pour les membres Prime", a déclaré Udit Madan, vice-président senior des opérations mondiales d'Amazon, dans un communiqué de presse.

Le géant du commerce électronique basé à Seattle a déclaré mardi que l'option de livraison en une heure était disponible pour plus de 90 000 produits, dont des articles de première nécessité, des jouets et du papier hygiénique, et qu'elle s'appuierait sur son réseau existant de livraison le jour même. L'option de livraison en 60 minutes a été lancée dans les principales zones métropolitaines des États-Unis et dans des villes plus petites comme Boise, dans l'Idaho. L'option 3 heures a été lancée dans plus de 2 000 villes et villages. Les denrées périssables sont disponibles dans certaines zones, a précisé Amazon.

Pour s'assurer que les commandes en 1 heure et 3 heures sont exécutées dans un délai plus court, Amazon a mis en place des postes de travail désignés pour ces commandes dans les centres de livraison le jour même existants, de nouvelles étiquettes jaunes placées sur les colis pour faciliter leur identification et une signalisation actualisée sur l'ensemble du site pour orienter facilement les partenaires de livraison, a indiqué l'entreprise.

L'utilisation de la livraison rapide est payante. Les membres Prime paient un supplément de 9,99 dollars pour une livraison en une heure et de 4,99 dollars pour une livraison en trois heures. Les acheteurs qui ne sont pas membres de Prime paient 19,99 dollars pour les commandes en une heure et 14,99 dollars pour les livraisons en trois heures.