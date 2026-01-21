 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon lance Health AI, son assistant médical intelligent pour les patients de One Medical
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 16:46

Amazon a dévoilé Health AI , un assistant de santé basé sur l'intelligence artificielle destiné aux membres de One Medical, son réseau de soins primaires acquis en 2023 pour 3,9 milliards de dollars. Intégré à l'application One Medical, l'outil s'appuie sur les modèles de langage d'Amazon Bedrock pour fournir des réponses personnalisées aux questions de santé, gérer les traitements et faciliter la prise de rendez-vous. S'il n'est pas conçu pour poser un diagnostic ou prescrire des médicaments, Health AI peut orienter les patients vers des professionnels en cas de besoin, grâce à des protocoles cliniques intégrés.

Testé depuis le printemps dernier, l'assistant est désormais déployé plus largement auprès des abonnés, qui paient entre 99 et 199 dollars par an pour accéder aux services de One Medical, en ligne ou en clinique. Amazon met en avant la fluidité d'usage de son assistant, qui n'exige ni téléchargement de documents médicaux ni connexion à des services tiers, contrairement aux solutions concurrentes. Cette approche vise à renforcer l'intégration entre technologie et parcours patient, tout en maintenant les soignants humains au coeur du dispositif.

Le lancement de Health AI intervient alors que d'autres grandes entreprises technologiques, comme OpenAI avec ChatGPT Health ou Anthropic avec Claude for Healthcare , investissent également dans les services de santé assistés par IA. Pour Amazon, cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification dans le secteur médical, en s'appuyant sur ses capacités technologiques et son infrastructure de soins existante. Selon Neil Lindsay, vice-président d'Amazon Health Services, l'objectif est de passer d'un modèle informatif à un véritable accompagnement dans le parcours de soins.

Valeurs associées

AMAZON.COM
231,5800 USD NASDAQ +0,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank