Amazon lance Health AI, son assistant médical intelligent pour les patients de One Medical
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 16:46
Testé depuis le printemps dernier, l'assistant est désormais déployé plus largement auprès des abonnés, qui paient entre 99 et 199 dollars par an pour accéder aux services de One Medical, en ligne ou en clinique. Amazon met en avant la fluidité d'usage de son assistant, qui n'exige ni téléchargement de documents médicaux ni connexion à des services tiers, contrairement aux solutions concurrentes. Cette approche vise à renforcer l'intégration entre technologie et parcours patient, tout en maintenant les soignants humains au coeur du dispositif.
Le lancement de Health AI intervient alors que d'autres grandes entreprises technologiques, comme OpenAI avec ChatGPT Health ou Anthropic avec Claude for Healthcare , investissent également dans les services de santé assistés par IA. Pour Amazon, cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification dans le secteur médical, en s'appuyant sur ses capacités technologiques et son infrastructure de soins existante. Selon Neil Lindsay, vice-président d'Amazon Health Services, l'objectif est de passer d'un modèle informatif à un véritable accompagnement dans le parcours de soins.
