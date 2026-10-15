Amazon lance deux nouveaux appareils portables dotés d'une intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Apporte des précisions sur la concurrence et les autres lancements d'appareils à partir du paragraphe 9)

* Le bracelet Frontier coûte 75 dollars et l'accessoire pour smartphone Eclipse coûte 100 dollars

* Selon Amazon, ces appareils regroupent des données issues des calendriers, des applications et d’autres informations quotidiennes

* Amazon précise que les utilisateurs peuvent supprimer les analyses ou les conversations antérieures et que l’entreprise ne conserve pas les enregistrements audio

par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a dévoilé jeudi deux nouveaux appareils destinés à écouter et à enregistrer les informations des utilisateurs tout au long de la journée afin de leur proposer des rappels d’agenda et d’autres analyses basées sur l’IA sous la marque Bee qu’elle a rachetée l’année dernière.

Frontier est un bracelet et Eclipse est un boîtier qui ressemble à un chargeur magnétique portable. Les utilisateurs fixent l’Eclipse à leur smartphone. Ces appareils agrègent des informations provenant des agendas, des applications et d’autres sources tout au long de la journée, a précisé Amazon.

Le bracelet Frontier coûte 75 dollars et l’Eclipse 100 dollars, a précisé Amazon.

« Ils sont à l’écoute de toute votre journée », a déclaré Panos Panay, responsable des appareils chez Amazon, lors de la conférence TechCrunch Disrupt à San Francisco. « Ils vous rappellent les conversations que vous avez eues, les tâches que vous aviez peut-être à accomplir, et vous indiquent les engagements que vous avez pris envers d’autres personnes. »

LES UTILISATEURS CONTRÔLENT LA CONFIDENTIALITÉ: AMAZON

Il a expliqué que, comme les appareils sont toujours à l’écoute lorsqu’ils sont allumés, les utilisateurs n’ont pas besoin de se créer eux-mêmes des rappels et « peuvent rester plus présents » tout au long de la journée. L’entreprise a précisé que les utilisateurs contrôlent la confidentialité en décidant quand les activer et peuvent supprimer les informations ou les conversations antérieures comme bon leur semble. Amazon ne stocke pas les enregistrements audio.

L’entreprise a essuyé des critiques après la publication en 2019 d’articles révélant que des milliers de personnes écoutaient les conversations que les utilisateurs avaient avec son assistant vocal Alexa. Elle fait actuellement l’objet d’un recours collectif concernant cette pratique. Amazon a nié toute faute.

Bee conservera les données pendant 14 jours, mais les utilisateurs peuvent prolonger cette durée en souscrivant à un abonnement de 12 dollars par mois. Les appareils peuvent également se connecter à Alexa+, le service vocal d’IA générative par abonnement d’Amazon.

Le Bee d’Amazon devra faire face à la concurrence sur le marché des appareils portables dotés d’IA, notamment le Muse Charm de Meta META.O , un pendentif utilisant le dernier logiciel d’IA « agentique » de l’entreprise, ainsi que ses lunettes équipées de caméras et d’autres capteurs. De nombreuses start-ups ont également développé des appareils similaires, conçus pour enregistrer des conversations et effectuer des actions au nom des utilisateurs.

Ces dernières semaines, Amazon a annoncé une avalanche de nouveaux gadgets, s’inscrivant dans la stratégie de Panay visant à attirer des acheteurs prêts à dépenser davantage pour bénéficier d’une qualité et d’une durabilité supérieures. Une gamme de tablettes annoncée la semaine dernière par Amazon coûte jusqu’à trois fois plus cher que les versions précédentes, malgré le ralentissement des ventes mondiales de ces ordinateurs portables.

Reuters a rapporté plus tôt cette année qu’Amazon envisageait un retour sur le marché des smartphones environ une décennie après la sortie de son Fire Phone, qui s’est soldé par un échec.