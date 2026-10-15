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Amazon lance deux nouveaux appareils d'écoute portables dotés d'IA
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 19:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a annoncé jeudi le lancement de deux nouveaux appareils destinés à écouter et à enregistrer les informations des utilisateurs tout au long de la journée afin de leur proposer des rappels d’agenda et d’autres informations générées par l’IA sous la marque Bee qu’elle a rachetée l’année dernière.

Frontier est un bracelet et Eclipse un boîtier ressemblant à un chargeur magnétique portable. Les utilisateurs connectent ces appareils à leur smartphone. Ils collectent des informations provenant des agendas, d’applications telles que la messagerie électronique et d’autres sources tout au long de la journée, accessibles via une application ou un site web, a précisé Amazon.

Le bracelet Frontier coûte 75 dollars et l’Eclipse 100 dollars, a précisé Amazon.

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