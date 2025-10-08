Amazon investira 1,16 milliard de dollars en Belgique d'ici 2027, selon L'Echo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain de la technologie Amazon AMZN.O prévoit d'investir 1 milliard d'euros (1,16 milliard de dollars) en Belgique entre 2025 et 2027, a rapporté le journal L'Echo mercredi.

L'entreprise a déclaré qu'elle développerait l'infrastructure et renforcerait son partenariat avec l'opérateur postal belge Bpost BPOST.BR et les petites et moyennes entreprises locales, a rapporté le journal.

L'entreprise vise à améliorer ses chaînes d'approvisionnement en Belgique afin d'être en mesure d'offrir des livraisons le jour même, a indiqué le journal, citant Eva Faict, responsable d'Amazon pour la Belgique et les Pays-Bas.

Amazon emploie 400 personnes en Belgique et a investi environ 800 millions d'euros au cours des dix dernières années, selon L'Echo.

Les porte-parole d'Amazon n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

(1 dollar = 0,8607 euro)