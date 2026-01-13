Amazon incite ses fournisseurs à réduire leurs tarifs avant la décision de la Cour suprême sur les droits de douane, selon le FT

(Ajoute des détails aux paragraphes 4 à 8)

Amazon AMZN.O cherche à réduire ce qu'il paie aux fournisseurs pour les biens qu'il vend sur sa plateforme de commerce électronique, alors que le géant de la technologie s'efforce de revenir sur les concessions destinées à limiter le choc des tarifs douaniers du président américain Donald Trump, a rapporté le Financial Times mardi.

L'entreprise a cherché à obtenir des fournisseurs des remises allant d'un faible pourcentage à un chiffre jusqu'à 30 %, a indiqué le rapport, citant plusieurs consultants de fournisseurs.

Amazon n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La plus grande plateforme de commerce électronique au monde a accéléré les négociations avec certains fournisseurs de plusieurs semaines et, dans certains cas, a cherché à imposer une date limite au 1er janvier, ajoute le rapport.

L'année dernière, Amazon a accepté d'augmenter le prix payé à certains fournisseurs pour les marchandises soumises à des droits de douane en échange de la garantie de marges minimales. La société vend des marchandises directement et héberge des détaillants tiers, qui représentent plus de 60 % des ventes sur sa plateforme, selon FT.

La Cour suprême des États-Unis a déclaré la semaine dernière qu'elle publierait ses prochains arrêts le 14 janvier, car plusieurs affaires majeures restent en suspens, notamment la légalité des tarifs douaniers mondiaux de grande ampleur de M. Trump.

L'administration risque de devoir rembourser aux importateurs près de 150 milliards de dollars de droits de douane si la Cour déclare que les droits de douane considérables imposés par M. Trump en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale sont illégaux.