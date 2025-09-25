Amazon: Iberdrola va fournir de l'électricité propre pour un centre dans l'Oregon
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 11:56
L'installation de 57 MW sera située dans le comté de Gilliam, dans l'Oregon, et alimentera les centres de données du géant de la technologie dans la région.
Ce contrat s'ajoute à d'autres déjà signés par Amazon avec le groupe Iberdrola pour des projets en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Portugal et en Espagne.
Au total, la multinationale américaine a contracté 68 100 GWh d'énergie renouvelable auprès d'Iberdrola.
D'une capacité de 57 MW et d'un investissement de 100 millions de dollars, Oregon Trail Solar sera composé d'environ 100 000 panneaux solaires et entrera en service en 2027.
Les entreprises travaillent ensemble sur des initiatives similaires dans l'Illinois, l'Ohio et la Caroline du Nord.
Valeurs associées
|220,2100 USD
|NASDAQ
|-0,23%
