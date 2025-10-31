 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 118,25
-0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon : gros 'bear trap' le 30/10, pulvérise la résistance des 239$ le lendemain
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 14:43

Amazon a matérialisé un gros 'bear trap' le 30/10, et pulvérise dès l'ouverture du 31/10 la résistance des 239$ (de début février et du 9 septembre)pour établir un nouveau zénith annuel et historique à 250$... et pulvérise les 250Mds$ de capitalisation, à 266Mds$.
Sortant d'un corridor 212/239$, Amazon se dirige vers le test des 254$ (résistance oblique long terme puis d'un objectif à 265$

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank