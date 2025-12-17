 Aller au contenu principal
Amazon, General Mills, Warner Bros...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 17/12/2025 à 14:51

(AOF) - Amazon

Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, Amazon serait en négociations pour investir dans OpenAI, dans le cadre d'un accord potentiel qui pourrait valoriser l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle à plus de 500 milliards de dollars.

General Mills

Au premier semestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires net de General Mills s'élève à 9,4 milliards de dollars, soit une baisse de 7% et de 2% en organique. En revanche, le bénéfice d'exploitation a progressé de 29% à 2,45 milliards de dollars, principalement porté par un gain de 1,05 milliard de dollars sur les cessions, partiellement compensé par une baisse de la marge brute en valeur et par la hausse des coûts de restructuration, de transformation, de dépréciation et d'autres frais de sortie. La marge d'exploitation, à 26,2 %, a augmenté de 730 points de base

Lennar

Lennar a manqué les attentes de bénéfices au quatrième trimestre. Le constructeur de logements a déclaré un bpa dilué de 2,03 dollars, contre un consensus de 2,26 dollars, après 4,03 dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du constructeur immobilier américain pour le trimestre clos le 30 novembre a atteint 9,37 milliards de dollars, contre 9,95 milliards de dollars un an plus tôt et un consensus de 9 milliards de dollars.

Oracle

Le projet de centre de données d'Oracle dans le Michigan, d'un montant de 10 milliards de dollars, serait dans l'incertitude après l'enlisement des discussions avec Blue Owl, selon le Financial Times.

Tesla

Le Département des véhicules à moteurs de Californie (DMV) a indiqué que les termes utilisés par Tesla d'Autopilot et de Capacité de conduite entièrement autonome pour décrire les fonctionnalités d'aide à la conduite avancée de ses véhicules étaient trompeurs et violent la loi de l'Etat. Le DMV a toutefois réduit les sanctions et accorde à Tesla un délai de 60 jours pour agir concernant l'utilisation du terme Autopilot. Si le constructeur ne s'y plie pas, il fera l'objet d'une suspension de 30 jours de sa licence de concessionnaire.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

AMAZON.COM
222,5500 USD NASDAQ 0,00%
GENERAL MILLS
47,010 USD NYSE 0,00%
LENNAR RG-A
117,600 USD NYSE 0,00%
ORACLE
188,560 USD NYSE 0,00%
TESLA
489,8800 USD NASDAQ +3,07%
WARNER BROS RG-A
28,8900 USD NASDAQ -0,03%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/12/2025 à 14:51:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

