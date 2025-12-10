Amazon, Gamestop, GE Vernova...les valeurs à suivre à Wall Street

(AOF) - Amazon
Amazon a annoncé son intention d'investir plus de 35 milliards de dollars dans l'ensemble de ses activités en Inde d'ici 2030, "en mettant l'accent sur l'expansion commerciale et trois piliers stratégiques : la numérisation basée sur l'IA, la croissance des exportations et la création d'emplois".
Eli Lilly
Le laboratoire américain Eli Lilly pourrait être intéressé par Abivax (+9,71%, à 115,20 euros),selon Reuters, qui cite deux traders. Ce qui expliquerait l'envolée de l'action de la société de biotechnologie française. Le cours de cette dernière a flambé de de 1 453,25% depuis le début de l'année.
GameStop
Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop est attendu dans le rouge en raison de revenus trimestriels décevants. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 77,1 millions de dollars, soit 13 cents par action, contre un profit de 17,4 millions de dollars, soit 4 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 24 cents, soit 4 cents de mieux qu’attendu. Les revenus ont reculé de 4,6%, à 821 millions de dollars, et ils étaient anticipés à 987,28 millions de dollars.
GE Vernova
Hier, lors de sa journée investisseurs, GE Vernova a dévoilé ses objectifs financiers pour 2026 dépassant ceux de l'exercice 2025. La multinationale spécialisée dans l'énergie anticipe désormais des ventes comprises entre 41 et 42 milliards de dollars, contre une fourchette de 36 à 37 milliards de dollars pour 2025. La marge d'Ebitda ajusté est attendue entre 11 et 13%, contre une estimation de 8-9% pour 2025. Le free cash-flow devrait se situer entre 4,5 et 5 milliards de dollars, contre une prévision de 3,5-4 milliards de dollars pour 2025.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer