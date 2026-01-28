Amazon gâche son plan de licenciements de mercredi avec un courriel interne envoyé par erreur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Amazon avertit par erreur les employés d'AWS de licenciements par courriel anticipé

*

Les licenciements font partie d'un plan plus large de suppression de 30 000 emplois dans l'entreprise

*

Les suppressions d'emplois d'Amazon sont liées à l'utilisation de l'IA et à la réduction de la bureaucratie

(Ajout de détails sur les suppressions d'emplois antérieures dans les paragraphes 11 et 12) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a semblé mardi avoir prématurément alerté les employés de l'informatique en nuage d'Amazon Web Services des licenciements prévus pour mercredi matin en envoyant un courriel de commisération et une invitation à une réunion de l'équipe avec plusieurs heures d'avance.

Reuters a rapporté vendredi qu'Amazon avait l'intention de licencier des milliers d'employés d'entreprise à partir de cette semaine. Mais l'entreprise n'a pas encore informé les employés concernés, ni confirmé le plan de licenciement.

Le courriel envoyé mardi et signé par Colleen Aubrey, vice-présidente senior des solutions d'IA appliquées chez AWS, indiquait à tort que les employés concernés aux États-Unis, au Canada et au Costa Rica avaient déjà été informés qu'ils perdaient leur emploi.

Dans des messages Slack consultés par Reuters, les employés d'AWS qui ont reçu le courriel ont déclaré que la réunion de mercredi avait été presque immédiatement annulée. Amazon a qualifié les licenciements de "projet Dawn" dans l'e-mail.

"Des changements comme celui-ci sont difficiles pour tout le monde", a écrit Aubrey dans le courriel, examiné par Reuters. "Ces décisions sont difficiles et sont prises de manière réfléchie alors que nous positionnons notre organisation et AWS pour un succès futur."

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les emplois dans les unités de la société couvrant AWS, la vente au détail, Prime Video et les ressources humaines devaient être affectés, ont déclaré à Reuters des personnes familières avec le sujet, bien que l'ampleur des coupes de cette semaine ne soit pas claire.

Amazon a licencié environ 14 000 personnes en octobre dans le cadre d'un plan plus large visant à réduire le personnel de l'entreprise d'environ 30 000 personnes, ont déclaré à l'époque des personnes familières avec le dossier.

Mardi, Amazon a supprimé des emplois dans ses divisions Fresh grocery et Go market, dans le cadre de son projet de fermeture des magasins existants et de conversion de certains d'entre eux en magasins Whole Foods. L'entreprise n'a pas révélé le nombre d'employés concernés.

L'ampleur des suppressions d'emplois annoncées mercredi n'a pas été précisée. Les 30 000 emplois signalés en octobre ne représenteraient qu'une petite partie des 1,58 million d'employés d'Amazon, mais près de 10 % de la main-d'œuvre de l'entreprise.

Dans un billet de blog publié en octobre, Amazon a lié ces suppressions d'emplois à l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle. Ce billet de la responsable des ressources humaines, Beth Galetti, indiquait que d'autres suppressions d'emplois étaient probables à l'avenir.

L'e-mail erroné de mardi faisait référence à un billet de blog de Beth Galetti, qui n'a pas encore été publié sur le site web d'Amazon.