Amazon finalise l'acquisition d'Axio et s'assure l'accès à l'activité de prêt direct en Inde

Amazon AMZN.O a annoncé jeudi qu'il avait finalisé l'acquisition d'Axio, un prêteur non bancaire basé à Bengaluru, pour un montant non divulgué, s'assurant ainsi l'accès à une activité de prêt direct en Inde.

La Reserve Bank of India a donné son accord en juin, a déclaré Mahendra Nerurkar, vice-président d'Amazon chargé des paiements pour les marchés émergents. L'accord était en cours de transaction depuis décembre.

Axio, banque fintech créée il y a 12 ans, propose des produits et des services financiers aux particuliers et aux petites entreprises, en se concentrant sur les solutions numériques de crédit et de gestion de l'argent.

Par l'intermédiaire d'Axio, le plus grand distributeur en ligne du monde prévoit d'offrir une variété de produits de crédit sur sa plateforme, y compris des prêts à la caisse et "de multiples nouvelles destinations au-delà d'Amazon", a déclaré Mahendra Nerurkar, sans donner plus de détails.

"(Nous envisageons également) d'inventer de nouveaux produits de crédit pour répondre aux besoins de nos clients ainsi que des petites et moyennes entreprises."

La plupart des plateformes de commerce électronique en Inde, y compris leur rival Flipkart, proposent des prêts en partenariat avec des banques et des prêteurs non bancaires. Avec une licence de prêt, Amazon pourra désormais prêter directement, un modèle plus lucratif pour le groupe.

Flipkart a obtenu sa licence de société financière non bancaire (NBFC) en avril par l'intermédiaire de son unité Flipkart Finance, ce qui lui permet de prêter mais pas d'accepter des dépôts.

Axio, qui s'est associé à Amazon depuis 2018 pour offrir des produits de crédit et de paiement différé, continuera d'opérer en tant qu'entreprise distincte mais deviendra une filiale à part entière d'Amazon en Inde, a déclaré Nerurkar.

L'entreprise avait un carnet de prêts d'environ 22 milliards de roupies (251,4 millions de dollars) pour le trimestre terminé en juin, a déclaré Gaurav Hinduja, cofondateur d'Axio.

L'accord aidera Amazon à étendre ses opérations fintech en Inde, où il a obtenu l'autorisation d'émettre des portefeuilles de paiement et de vendre des polices d'assurance sur son marché en ligne.

Amazon Pay, son unité de paiement, était le neuvième acteur en volume sur le canal d'interface de paiement unifié de l'Inde en juillet 2025, selon les données de la National Payments Corporation of India.

(1 $ = 87,5060 roupies indiennes)