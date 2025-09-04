 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 713,28
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon finalise l'acquisition d'Axio et s'assure l'accès à l'activité de prêt direct en Inde
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 12:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre et du premier paragraphe pour préciser qu'Amazon détiendra la licence de prêt direct par l'intermédiaire d'Axio) par Ashwin Manikandan

Amazon AMZN.O a annoncé jeudi qu'il avait finalisé l'acquisition d'Axio, un prêteur non bancaire basé à Bengaluru, pour un montant non divulgué, s'assurant ainsi l'accès à une activité de prêt direct en Inde.

La Reserve Bank of India a donné son accord en juin, a déclaré Mahendra Nerurkar, vice-président d'Amazon chargé des paiements pour les marchés émergents. L'accord était en cours de transaction depuis décembre.

Axio, banque fintech créée il y a 12 ans, propose des produits et des services financiers aux particuliers et aux petites entreprises, en se concentrant sur les solutions numériques de crédit et de gestion de l'argent.

Par l'intermédiaire d'Axio, le plus grand distributeur en ligne du monde prévoit d'offrir une variété de produits de crédit sur sa plateforme, y compris des prêts à la caisse et "de multiples nouvelles destinations au-delà d'Amazon", a déclaré Mahendra Nerurkar, sans donner plus de détails.

"(Nous envisageons également) d'inventer de nouveaux produits de crédit pour répondre aux besoins de nos clients ainsi que des petites et moyennes entreprises."

La plupart des plateformes de commerce électronique en Inde, y compris leur rival Flipkart, proposent des prêts en partenariat avec des banques et des prêteurs non bancaires. Avec une licence de prêt, Amazon pourra désormais prêter directement, un modèle plus lucratif pour le groupe.

Flipkart a obtenu sa licence de société financière non bancaire (NBFC) en avril par l'intermédiaire de son unité Flipkart Finance, ce qui lui permet de prêter mais pas d'accepter des dépôts.

Axio, qui s'est associé à Amazon depuis 2018 pour offrir des produits de crédit et de paiement différé, continuera d'opérer en tant qu'entreprise distincte mais deviendra une filiale à part entière d'Amazon en Inde, a déclaré Nerurkar.

L'entreprise avait un carnet de prêts d'environ 22 milliards de roupies (251,4 millions de dollars) pour le trimestre terminé en juin, a déclaré Gaurav Hinduja, cofondateur d'Axio.

L'accord aidera Amazon à étendre ses opérations fintech en Inde, où il a obtenu l'autorisation d'émettre des portefeuilles de paiement et de vendre des polices d'assurance sur son marché en ligne.

Amazon Pay, son unité de paiement, était le neuvième acteur en volume sur le canal d'interface de paiement unifié de l'Inde en juillet 2025, selon les données de la National Payments Corporation of India.

(1 $ = 87,5060 roupies indiennes)

Valeurs associées

AMAZON.COM
225,9900 USD NASDAQ +0,29%
WALMART
99,440 USD NYSE +1,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Septembre, mois de tous les dangers pour les marchés ?
    Septembre, mois de tous les dangers pour les marchés ?
    information fournie par Ecorama 04.09.2025 14:05 

    Statistiquement, septembre n’a pas bonne réputation sur les marchés boursiers, et ce n’est pas qu’une impression car depuis 1950, c’est en moyenne le pire mois pour les indices américains. Faut-il pour autant s’attendre à une chute systématique chaque année ? Ce ... Lire la suite

  • eurotunnel (Crédit: / Getlink)
    JPMorgan dégrade sa recommandation sur Getlink, ramenée à 'neutre'
    information fournie par Cercle Finance 04.09.2025 13:56 

    (Zonebourse.com) - JPMorgan a dégradé jeudi sa recommandation sur le titre Getlink de 'surpondérer' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 18 à 15 euros, expliquant s'inquiéter de l'effet de la remontée des rendements obligataires en Europe et du ralentissement ... Lire la suite

  • Une maison détruite, au lendemain d'un tremblement de terre dans le district de Dara-i-Nur, dans la province de Nangarhar, le 3 septembre 2025 en Afghanistan ( AFP / - )
    Le bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 2.200 morts
    information fournie par AFP 04.09.2025 13:48 

    Le séisme de magnitude 6 qui a frappé dimanche soir l'Afghanistan a fait plus de 2.200 morts, selon le bilan actualisé jeudi par les autorités talibanes qui fait de loin de ce tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Dans les villages ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: le taux de chômage monte légèrement à 2,8% en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.09.2025 13:46 

    Le taux de chômage en Suisse s'est légèrement accru en août, grimpant à 2,8% (contre 2,7% en juillet), a annoncé jeudi le ministère de l'économie, à l'heure où le pays alpin s'inquiète des répercussions des droits de douane américains sur l'emploi. Fin août, 132.105 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank