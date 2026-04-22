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Amazon fait irruption dans les GLP-1 et bouscule la chaîne de distribution de l'obésité
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 20:59

Le groupe déploie via One Medical une offre intégrée autour des traitements amaigrissants GLP-1, mêlant soins primaires, pharmacie et téléconsultation. L'annonce a pesé sur plusieurs acteurs du secteur, mais elle semble surtout renforcer la bataille sur l'accès, les prix et le suivi des patients.

Amazon a lancé mardi un programme complet de prise en charge des traitements GLP-1 via sa filiale One Medical, en combinant consultations, suivi médical, renouvellement d'ordonnances et distribution pharmaceutique au sein d'un même parcours. Le groupe cherche à se différencier des offres de perte de poids plus fragmentées, en intégrant ces traitements au suivi global du patient, notamment pour les risques cardiovasculaires et métaboliques.

Amazon Pharmacy propose les versions orales de Wegovy (Novo Nordisk) et de Foundayo (Eli Lilly) à partir de 25 dollars par mois avec assurance, ou 149 dollars en paiement direct. Les formes injectables Wegovy et Zepbound démarrent à 299 dollars par mois. Le groupe met aussi en avant la transparence tarifaire, la comparaison entre prix assurés et prix comptant, ainsi qu'une livraison le jour même dans près de 3 000 villes, avec une extension prévue à 4 500 d'ici fin 2026.

Le marché a immédiatement sanctionné plusieurs acteurs exposés au boom de l'obésité : Hims & Hers a cédé 4%, WeightWatchers 8,8% et Novo Nordisk 2,6% mardi. Pour autant, un rapport de Jefferies publié mi-avril juge que les éléments entourant Foundayo ne devraient pas modifier sensiblement les préférences entre les offres orales de Lilly et Novo Nordisk, ce qui suggère que l'initiative d'Amazon redistribue d'abord la concurrence sur la distribution et la relation patient plus que sur le médicament lui-même.

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