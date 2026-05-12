Amazon étend son offre de livraison ultra-rapide aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 15:40
Amazon Now est désormais largement disponible à Atlanta, Dallas-Fort Worth, Philadelphie et Seattle, et s'étend rapidement dans des dizaines d'autres villes, dont Austin, Houston, Minneapolis, Orlando, Phoenix, Denver et Oklahoma City.
"Amazon Now utilise un réseau de petites adresses conçues pour une exécution efficace des commandes, stratégiquement placées près des lieux où vivent et travaillent les clients", explique le géant du commerce en ligne.
Selon lui, cette approche privilégie la sécurité des employés lors du traitement et de l'emballage des commandes, réduit la distance à parcourir par les partenaires de livraison et permet des délais de livraison plus rapides pour les clients.
Lorsque Amazon Now est disponible, les clients verront une option "Livraison en 30 minutes" dans la bannière de l'application ou sur la page d'accueil d'Amazon, et verront les offres Amazon Now pendant leurs recherches et leurs achats.
Les membres Prime paient un tarif de livraison réduit de 3,99 USD par commande, tandis que les clients sans abonnement Prime paient 13,99 USD. Un supplément de 1,99 USD pour les premiers et de 3,99 USD pour les seconds s'applique aux commandes inférieures à 15 USD.
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