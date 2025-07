Amazon: étend 'Buy with Prime' à Dr. Berg Nutritionals aux US information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 16:57









(CercleFinance.com) - Amazon annonce que son service 'Buy with Prime' est désormais disponible sur le site de Dr. Berg Nutritionals, fournisseur états-unien de compléments alimentaires.



Ce dispositif permet aux millions de membres 'Prime' aux États-Unis de bénéficier de leurs avantages - livraison rapide et gratuite, retours facilités, assistance 24/7 et paiement simplifié - directement sur la boutique en ligne du partenaire.



Karl Canto, vice-président E-commerce et Publicité digitale de Dr. Berg, souligne que ' grâce à Buy with Prime, nos clients obtiennent leurs compléments favoris avec la rapidité de livraison Prime et la facilité d'achat directement sur notre site '.



Parmi les produits phares proposés figurent les vitamines D3 & K2, le magnésium glycinate, la vitamine B1+ et la poudre d'électrolytes.

Lancé en 2022, Buy with Prime aide les marchands DTC (Direct-to-Consumer ; soit en vendant en direct au consommateur) à accroître leur conversion et à réduire leurs coûts d'acquisition client.





