Amazon : est-ce le moment d’investir dans l’action Amazon ?

Amazon , colosse du commerce en ligne et moteur d'innovation, redéfinit l'avenir du numérique depuis sa création en 1994. Avec la mission ambitieuse de rendre tout accessible à tous et de réinventer le commerce mondial, Amazon a transformé notre façon de faire des achats et d'interagir avec les services en ligne.

Dans cette analyse de l'action Amazon, nous plongerons dans l'univers d'Amazon, explorant sa vision et son impact sur le monde en 2024. Nous examinerons sa situation financière et réaliserons une analyse technique approfondie de l'action Amazon en Bourse pour essayer de prédire les tendances que les cours du titre Amazon pourraient suivre en 2024.

Qu'est-ce qui fait le succès de Amazon en 2024 ?

Le succès et la performance boursière de l'action Amazon en 2024 s'explique par une série de facteurs qui ont renforcé la position de l'entreprise sur les marchés boursiers.

L'un des atouts du groupe basé à Seattle, c'est la diversification des activités d'Amazon, allant du commerce électronique aux médias en passant par les infrastructures informatiques, contribuant à sa résilience face aux fluctuations des marchés boursiers. La marque Amazon est perçue comme une force dominante dans le e-commerce mondial, ce qui se reflète dans la confiance des investisseurs et la valorisation boursière de l'entreprise.

De plus, Amazon comme les autres GAFAM ne souhaite pas laisser passer le train de l'intelligence artificielle (IA) et le groupe investit massivement pour parvenir à être l'un des leaders du domaine, comme Amazon l'a annoncé le 14 mai 2024 avec un investissement de 1,2 milliard d'euros dans le développement de l'IA en France.

En conclusion, c'est la diversité des domaines d'activités et son engagement dans le secteur de l'intelligence artificielle, ainsi que les excellents résultats récemment annoncés, qui propulse l'action Amazon à la hausse en 2024.

Quels sont les derniers résultats de Amazon ?

Si l'action Amazon affiche une performance de +25 % depuis le début de l'année 2024, c'est avant tout pour les excellents résultats annoncés par l'entreprise pour le T4 2023 et T1 2024.

C'est notamment en raison de la croissance des ventes nettes, avec une augmentation de +13 % pour atteindre 143,3 milliards USD au premier trimestre 2024, qu'Amazon a pu prouver aux investisseurs sa capacité à se développer sur de nouveaux marchés et à fidéliser une clientèle grâce à une offre de produits et services diversifiée et de qualité, malgré l'arrivée de nouveaux acteurs du commerce en ligne comme Temu ou Aliexpress avant ça.

De plus, l'expansion significative des revenus du groupe provenant du service Amazon Web Services (AWS), qui a vu ses ventes augmenter de 17 % pour atteindre 25,0 milliards USD, souligne l'importance croissante du « cloud computing » et des capacités d'IA dans la croissance de l'entreprise.

La performance boursière d'Amazon est également soutenue par une gestion financière efficace, comme en témoigne l'augmentation impressionnante du flux de trésorerie opérationnel, qui a bondi de +82 % sur 12 mois pour atteindre 99,1 milliards USD. Cette solidité financière permet à Amazon de continuer à investir dans des innovations et des infrastructures qui renforcent sa position de leader sur le marché.

En conclusion, les bons résultats de Amazon sont une combinaison de croissance des ventes, d'excellence opérationnelle, de gestion financière solide et d'une stratégie de diversification bien exécutée qui, ensemble, créent une dynamique positive pour la performance boursière de l'action Amazon.

Quel cours de Bourse pour l'action Amazon en 2024 ? Notre analyse technique à court et long terme

Depuis le début de l'année 2024, l'action Amazon a évolué dans la lignée de la tendance haussière observée depuis janvier 2023 (+78,31 % en 2023). Avec une performance dépassant les +25 % depuis le mois de janvier 2024, le prix de l'action AMZN a atteint son niveau plus haut historique le 9 mai 2024 à 191,70 $ avant que l'on puisse voir une légère correction ramener les prix sur le précédent niveau de résistance devenu support à 185 $.

Au 14 mai 2024, nous pouvons constater que les prix de l'action Amazon travaillent l'importante zone de résistance historique entre 180 $ et 190 $, qui en cas de cassure par le haut pourrait amener les prix à dépasser les 200 $. Un objectif pour les trades long autour de 250 $ ne serait pas absurde sur la base des niveaux de Fibonacci (voir graphique ci-dessous).

Les acheteurs pourraient donc renforcer leur position d'achat, ou saisir l'opportunité de rentrer sur le marché, en cas de cassure pour profiter de l'accélération des prix de l'action Amazon de 200 $ à 250 $. Attention toutefois à ne pas se précipiter sur une position acheteuse avant d'avoir un véritable signal de cassure.

Cependant, si les cours de l'action Amazon ne parviennent pas à casser la zone de résistance à 190 $, il faudrait alors anticiper un possible retour des prix de l'action Amazon sur un niveau se situant autour des 150 $. Il s'agit d'une importante zone de support qui coïncide avec le bas des bandes de Bollinger à 150 $. Il sera donc indispensable de temporiser en cas d'échec de cassure, et peut-être même initier des positions short pour les plus spéculateurs.

Si l'action Amazon s'échangeait à 150 $ au 1er janvier 2024, il n'est donc pas exclu que les cours reviennent sur ce niveau de prix, qui pourrait alors constituer aussi bien un objectif de profit pour les traders short qu'une excellente opportunité d'achat pour les investisseurs à long terme.

Il s'agit ici d'une analyse très long terme, sur une unité de temps hebdomadaire. Il sera donc essentiel de vérifier que chaque scénario est en adéquation avec les déclarations fondamentales de la société Amazon dans les semaines à venir, ainsi que la situation macroéconomique globale future. Il est également conseillé de se rendre régulièrement sur la plateforme d'analyse technique ProRealTime Web, afin de contrôler si les niveaux de support et de résistance horizontaux, tracés et mis à jour automatiquement par l'algorithme PRT, restent pertinents au fil du temps.

Analyse action Amazon long terme – support/résistance horizontaux

Café de la Bourse

Source : ProRealTime Web

En prenant le temps d'observer les canaux de tendances que la plateforme ProRealTime Web trace automatiquement sur notre graphique de l'action Amazon, nous pouvons observer qu'il existe une zone intéressante de support autour de 170 $ et 175 $. Cette zone s'illustre ci-dessous avec le bas des bandes de Bollinger et le bas du canal de tendance.

Il pourrait donc s'agir d'un niveau intermédiaire intéressant pour prendre ses profits dans le cadre d'une opération de vente à découvert, ou pour initier un achat avec un objectif de retour sur les plus haut.

Analyse action Amazon moyen terme – canaux de tendance

Café de la Bourse

Source : ProRealTime Web

En étudiant les mouvements des prix sur un graphique à plus court terme, sur une unité de temps H1, nous pouvons constater que le même niveau à 185 $ l'action Amazon est un niveau clé. Le bilan est plus pessimiste avec cette vision court terme car on observe que le prix de l'action Amazon a ouvert sous cette zone de support, ce qui laisse présager une possible baisse vers le niveau de support à 175 $, lequel correspond au bas du canal de tendance que nous avons pu voir dans l'analyse à plus long terme.

Attention toutefois aux faux signaux, et il serait préférable d'avoir une confirmation de la cassure sur un horizon de temps plus élevé avant de se précipiter dans un trade qui pourrait être regretté plus tard.

S'il devait s'agir d'un faux signal, un retour de l'action Amazon dans le range qui est actuellement compris entre le support à 185 $ et la résistance à 190 $ pourrait être envisagé avant que le marché s'engage dans une tendance (haussière ou baissière).

Analyse action Amazon court terme – support/résistance horizontaux

Café de la Bourse

Source : ProRealTime Web

En prenant un tout petit peu de recul (graphique H2), tout en restant sur un horizon court terme, on peut observer des canaux de tendance vraiment intéressants grâce à l'algorithme de tracé automatique de ProRealTime Web.

On retrouve toujours le niveau de 175 $ l'action Amazon qui constitue le bas du canal ascendant, un niveau qui revient souvent et qui n'aura pas échappé aux autres traders du monde entier, ce qui en fait un niveau important à surveiller, aussi bien pour les acheteurs que pour les vendeurs.

Du côté de la hausse, c'est aussi un niveau que nous avons déjà observé, celui des 190 $ qui se manifeste au milieu de cet important canal de tendance. La bande haute du canal nous permet d'identifier le prix de 200 $ comme étant un objectif potentiel pour une hausse à court terme.

Soulignons une fois de plus que les prix et les graphiques ne sont pas statiques, il sera donc important de revenir chaque jour et probablement adapter nos analyses au fil du temps. Bien heureusement, grâce à la plateforme d'analyse ProRealtime Web, vous n'aurez pas à vous soucier du tracé des supports et résistances ni des canaux de tendance puisqu'un outil intelligent le fera à votre place.

Analyse action Amazon court terme – canaux de tendance

Café de la Bourse

Source : ProRealTime Web

Si vous n'êtes ni un investisseur à long terme, ni un swing trader, mais que vous êtes intéressé par le trading intraday sur l'action Amazon, il sera bien sûr important de prendre en compte nos analyses à moyen et long terme pour décider si vous souhaitez suivre la tendance ou parier contre elle. Cependant, pour des décisions quotidiennes avisées, vous aurez besoin d'informations supplémentaires.

Dans ce contexte, l'utilisation des niveaux de points pivots pourrait s'avérer utile, comme illustré ci-dessous. Il est important de noter que ces niveaux peuvent varier lorsque vous lirez cet article, car cet indicateur est ajusté chaque jour.

Vous devriez donc consulter les niveaux fournis par le logiciel d'analyse technique ProRealTime Web pour établir vos points d'entrée et de sortie, vos Stop Loss et vos objectifs de profit, tout en surveillant les annonces macroéconomiques et les communiqués d'Amazon.

Utilisation des point pivots à très court terme sur l'action Amazon

Café de la Bourse

Source : ProRealTime Web

Comment investir dans Amazon en 2024 ? Notre avis sur l'action Amazon

Pour diversifier votre portefeuille en 2024 avec l'action Amazon, plusieurs options s'offrent à vous. Premièrement, l'achat direct d'actions Amazon en Bourse est possible. Cela vous permet de devenir actionnaire et de profiter tant de l'expansion de l'entreprise que des dividendes réguliers qu'Amazon pourrait distribuer, ce qui représente une stratégie d'investissement pertinente à long terme. Il sera possible avec certains néo courtiers Bourse d'acheter des fractions d'actions et profiter de presque tous les avantages dont bénéficie un actionnaire classique.

Si votre courtier en Bourse le permet, la vente à découvert est également une solution, vous vendez alors des actions Amazon que vous ne détenez pas dans l'espoir de les racheter plus tard à un prix moindre. C'est la solution à choisir si vous anticipez une baisse des cours, que ce soit pour faire un profit de trading ou couvrir une position existante.

De plus, pour ceux qui souhaitent amplifier leurs gains potentiels avec l'effet de levier, il est envisageable de spéculer à la hausse ou à la baisse sur les produits financiers tels que les ETP à levier, les warrants ou les turbos liés à l'action Amazon. Ces instruments peuvent accroître significativement vos profits, mais également vos risques de perte, et doivent donc être maniés avec une extrême vigilance et une parfaite compréhension des dangers qu'ils comportent.

En 2024, l'action Amazon pourrait se révéler être une option d'investissement séduisante, en particulier avec l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle. Amazon semble en effet embrasser cette révolution technologique et tente de prendre des parts de marché importantes dans le domaine, en ayant les moyens financiers de ses ambitions.

Toutefois, il convient de se souvenir que l'action Amazon a déjà subi des ajustements par le passé, comme en 2021 et 2022, et il est possible que cette dynamique se reproduise. Les facteurs macroéconomiques, tels que les cycles économiques et les politiques fiscales, pourraient exercer une influence majeure sur la performance de l'action Amazon. La date des élections US qui se rapproche pourrait aussi impacter les Bourses américaines.

Les taux d'intérêt constituent aussi un élément crucial, ayant souvent une corrélation négative avec les marchés boursiers, car quand les taux montent, les actions ont tendance à diminuer du fait de la présence d'options d'investissement plus attractives telles que les obligations. S'il est peu probable d'assister à une nouvelle augmentation des taux, la baisse des taux tant attendue pourrait encore se faire attendre aux États-Unis.

Enfin, le paysage géopolitique mondial et ses risques de conflits peuvent avoir un impact sur les marchés financiers et ne doivent pas être négligés. Les tensions internationales peuvent générer de l'incertitude, influençant ainsi les performances de l'action Amazon. Il est donc essentiel pour les investisseurs de rester bien informés et de prendre en compte tous ces facteurs lorsqu'ils élaborent leur stratégie d'investissement.

Alors que l'action Amazon enregistre déjà une performance de +25 % en 2024, un célèbre adage boursier dit qu'il faut vendre ses actions en mai (Sell in May and Go Away), mais nous vous laissons prendre la décision finale et saisissons l'opportunité de rappeler qu'en Bourse, c'est l'incertitude de l'avenir qui prime sur les adages, aussi célèbres soient-ils.