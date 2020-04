Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon envisage de devoir fermer ses entrepôts en France Reuters • 15/04/2020 à 13:40









(Actualité avec précisions) PARIS, 15 avril (Reuters) - Le géant du commerce en ligne Amazon AMZN.O a prévenu mercredi qu'il pourrait être contraint de fermer temporairement ses six centres de distribution en France au lendemain de la décision de la justice française lui imposant de limiter ses activités aux produits essentiels. Dans un communiqué, le groupe américain dit envisager de faire appel de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) lui donnant 24 heures pour restreindre son activité le temps de mener une évaluation des risques professionnels. Ce jugement est assorti d'une astreinte d'un million d'euros par jour de retard ou par infraction constatée. "Nous étudions les conséquences de cette décision et les options disponibles, et nous pensons faire appel", explique Amazon dans un communiqué. "Cependant, notre interprétation suggère que nous pourrions être contraints de suspendre l'activité de nos centres de distribution en France", ajoute le distributeur en ligne. Le groupe basé à Seattle est interpellé dans plusieurs pays sur la sécurité et les conditions de travail des salariés qui travaillent dans ses entrepôts face à la propagation de l'épidémie de coronavirus. Le distributeur a renforcé ses mesures de protection à marche forcée pour maintenir ses entrepôts ouverts et continuer à livrer des consommateurs confinés chez eux. Jugeant insuffisantes les mesures mises en place, des organisations syndicales françaises réclament depuis plusieurs semaines l'interruption de ses activités, ou à défaut leur limitation. Amazon emploie un peu plus de 10.000 personnes, intérimaires inclus, dans ses six centres de distribution en France. (Gwénaëlle Barzic, Mathieu Rosemain et Sarah White, édité par Blandine Hénault)

