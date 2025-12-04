 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 115,06
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon envisage de couper les liens avec USPS, selon le Washington Post
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 11:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport dans les paragraphes 2 et 3, et d'informations dans le paragraphe 4)

Amazon AMZN.O se prépare à étendre son réseau de livraison à l'échelle nationale et à abandonner son partenariat de longue date avec le service postal américain, a rapporté jeudi le Washington Post, citant trois personnes ayant connaissance de l'affaire.

Amazon est depuis longtemps le principal client des services postaux, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 6 milliards de dollars en 2025, selon le rapport.

Le géant du commerce électronique prépare des plans pour retirer les milliards de colis qu'il envoie par l'intermédiaire du service postal d'ici à la fin de 2026. Ces plans ne sont pas définitifs et pourraient être modifiés, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Amazon et USPS n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Valeurs associées

AMAZON.COM
232,3800 USD NASDAQ -0,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank