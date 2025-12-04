Amazon envisage de couper les liens avec USPS, selon le Washington Post

Amazon AMZN.O se prépare à étendre son réseau de livraison à l'échelle nationale et à abandonner son partenariat de longue date avec le service postal américain, a rapporté jeudi le Washington Post, citant trois personnes ayant connaissance de l'affaire.

Amazon est depuis longtemps le principal client des services postaux, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 6 milliards de dollars en 2025, selon le rapport.

Le géant du commerce électronique prépare des plans pour retirer les milliards de colis qu'il envoie par l'intermédiaire du service postal d'ici à la fin de 2026. Ces plans ne sont pas définitifs et pourraient être modifiés, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Amazon et USPS n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.