Amazon: enquête approfondie de la CE sur le rachat d'iRobot

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé jeudi soir l'ouverture d'une enquête approfondie concernant le projet de rachat d'iRobot par Amazon.



Dans un communiqué, l'exécutif européen explique que son enquête préliminaire laisse penser que l'opération pourrait permettre à Amazon de restreindre la concurrence sur le marché des aspirateurs robots.



Bruxelles rappelle en effet que la place de marché en ligne d'Amazon constitue un canal particulièrement important pour la vente d'aspirateurs robots dans plusieurs Etats membres de l'UE.



Selon la Commission, Amazon pourrait ainsi avoir la capacité et la motivation d'évincer les concurrents d'iRobot, par exemple en les empêchant de vendre des aspirateurs robots sur sa place de marché.



D'après elle, le géant du commerce électronique pourrait être tenté de favoriser les aspirateurs d'iRobot, tant pour les résultats non-payants que pour les résultats payants (publicités) affichés sur son site.



L'enquête approfondie doit lui permettre de déterminer si ses craintes initiales pour la concurrence sont confirmées.



Le titre Amazon était indiqué en baisse de 0,4% vendredi en cotations avant-Bourse suite à cette annonce.





