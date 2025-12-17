Amazon en pourparlers pour investir dans OpenAI, selon une source

Amazon.com Inc AMZN.O est en discussions pour investir dans OpenAI, le développeur de ChatGPT, dans une transaction potentielle qui pourrait valoriser la société d'intelligence artificielle à plus de 500 milliards de dollars, a déclaré mardi une source familière avec le sujet.

L'accord potentiel intervient à un moment où OpenAI pose les bases d'une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 1 000 milliards de dollars, comme l'a rapporté Reuters en octobre.

Amazon pourrait investir environ 10 milliards de dollars dans OpenAI, mais les discussions entre les deux entreprises sont "très fluides", a déclaré la source sous couvert d'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire.

Cette approche met en évidence la capacité d'OpenAI à établir de vastes partenariats après avoir abandonné ses racines non lucratives et conclu un accord avec Microsoft MSFT.O , a déclaré la source.

L'accord avec Microsoft a transformé OpenAI en une société d'utilité publique contrôlée par une organisation à but non lucratif ayant un intérêt dans la réussite financière d'OpenAI, ce qui a permis de supprimer des contraintes majeures sur la capacité de l'entreprise à lever des capitaux et à sécuriser les ressources informatiques.

Microsoft détient une participation de 27 % dans OpenAI et s'est assuré le droit exclusif de vendre des modèles OpenAI à ses clients de l'informatique en nuage.

The Information, qui a été le premier à faire état des discussions avec Amazon, a déclaré qu'OpenAI prévoyait d'utiliser les puces Trainium d'Amazon, qui sont en concurrence avec les puces de Nvidia NVDA.O et de Google GOOGL.O .

OpenAI et Microsoft n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters sur le rapport d'information.

Le financement d'Amazon pourrait ouvrir la voie à une levée de fonds plus large impliquant d'autres investisseurs, selon The Information.

OpenAI cherche également à vendre une version entreprise de ChatGPT à Amazon, mais il n'est pas clair si l'accord comprend des dispositions pour intégrer des fonctions de ChatGPT telles que des fonctions d'achat alimentées par l'IA qu'Amazon est en train de développer pour ses propres applications, selon le rapport.