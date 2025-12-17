 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon en pourparlers pour investir dans OpenAI, selon une source
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 05:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails de la source et du contexte du rapport d'information du paragraphe 2)

Amazon.com Inc AMZN.O est en discussions pour investir dans OpenAI, le développeur de ChatGPT, dans une transaction potentielle qui pourrait valoriser la société d'intelligence artificielle à plus de 500 milliards de dollars, a déclaré mardi une source familière avec le sujet.

L'accord potentiel intervient à un moment où OpenAI pose les bases d'une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 1 000 milliards de dollars, comme l'a rapporté Reuters en octobre.

Amazon pourrait investir environ 10 milliards de dollars dans OpenAI, mais les discussions entre les deux entreprises sont "très fluides", a déclaré la source sous couvert d'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire.

Cette approche met en évidence la capacité d'OpenAI à établir de vastes partenariats après avoir abandonné ses racines non lucratives et conclu un accord avec Microsoft MSFT.O , a déclaré la source.

L'accord avec Microsoft a transformé OpenAI en une société d'utilité publique contrôlée par une organisation à but non lucratif ayant un intérêt dans la réussite financière d'OpenAI, ce qui a permis de supprimer des contraintes majeures sur la capacité de l'entreprise à lever des capitaux et à sécuriser les ressources informatiques.

Microsoft détient une participation de 27 % dans OpenAI et s'est assuré le droit exclusif de vendre des modèles OpenAI à ses clients de l'informatique en nuage.

The Information, qui a été le premier à faire état des discussions avec Amazon, a déclaré qu'OpenAI prévoyait d'utiliser les puces Trainium d'Amazon, qui sont en concurrence avec les puces de Nvidia NVDA.O et de Google GOOGL.O .

OpenAI et Microsoft n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters sur le rapport d'information.

Le financement d'Amazon pourrait ouvrir la voie à une levée de fonds plus large impliquant d'autres investisseurs, selon The Information.

OpenAI cherche également à vendre une version entreprise de ChatGPT à Amazon, mais il n'est pas clair si l'accord comprend des dispositions pour intégrer des fonctions de ChatGPT telles que des fonctions d'achat alimentées par l'IA qu'Amazon est en train de développer pour ses propres applications, selon le rapport.

Valeurs associées

ALPHABET-A
306,5700 USD NASDAQ -0,54%
AMAZON.COM
222,5600 USD NASDAQ 0,00%
MICROSOFT
476,2200 USD NASDAQ +0,29%
NVIDIA
177,7050 USD NASDAQ +0,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'écran d'un téléphone affiche différentes applications, à Bruxelles, le 12 février 2023 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Washington menace l'UE de représailles si la régulation numérique européenne n'évolue pas
    information fournie par AFP 17.12.2025 05:41 

    Les Etats-Unis ont menacé mardi l'Union européenne (UE) et ses pays membres de représailles s'ils ne revenaient pas sur leur régulation "discriminatoire" du secteur numérique, qui vise selon Washington à "restreindre, limiter et décourager" l'activité des entreprises ... Lire la suite

  • Des militaires américains sur le pont du navire d'assaut amphibie USS Iwo Jima, le 16 décembre 2025 à Porto Rico ( AFP / Miguel J. Rodriguez Carrillo )
    Trump annonce un blocus américain au Venezuela sur les pétroliers sous sanctions
    information fournie par AFP 17.12.2025 05:34 

    Le président américain Donald Trump a annoncé mardi un "blocus total" contre les pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela, renforçant la pression économique sur Caracas en pleine crise entre les deux pays. "Aujourd'hui, j'ordonne un blocus total ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 16/12/2025
    Top 5 IA du 16/12/2025
    information fournie par Libertify 17.12.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Air France KLM , Aperam , Tesla , TotalEnergies , Viridien . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Mémorial improvisé pour Rob Reiner sur le Hollywood Walf of Fames, le 16 décembre 2025 ( AFP / Frederic J. BROWN )
    Le fils du cinéaste Rob Reiner va être inculpé pour l'assassinat de ses parents
    information fournie par AFP 17.12.2025 04:46 

    Le fils du cinéaste américain Rob Reiner va être inculpé pour l'assassinat de ses parents retrouvés morts dimanche dans leur luxueux domicile de Los Angeles, a annoncé mardi le procureur de la ville, Nathan Hochman. Nick Reiner, 32 ans, qui a des antécédents d'addictions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank