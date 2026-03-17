Amazon en hausse après que son directeur général a estimé que l'IA doublerait les prévisions de ventes d'AWS à 600 milliards de dollars d'ici 2036

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions d'Amazon AMZN.O ont augmenté de 1,2 % à 214,25 $ dans les échanges de l'après-midi ** Lors d'une réunion interne, le directeur général Andy Jassy a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'intelligence artificielle puisse aider l'unité d'informatique dématérialisée Amazon Web Services à atteindre un chiffre d'affaires annuel de 600 milliards de dollars d'ici 2036 ** Jassy avait précédemment prévu un chiffre d'affaires annuel de 300 milliards de dollars pour AWS dans 10 ans

** AMZN a chuté de plus de 8 % cette année à la clôture de lundi