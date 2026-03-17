 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon en hausse après que son directeur général a estimé que l'IA doublerait les prévisions de ventes d'AWS à 600 milliards de dollars d'ici 2036
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 19:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions d'Amazon AMZN.O ont augmenté de 1,2 % à 214,25 $ dans les échanges de l'après-midi ** Lors d'une réunion interne, le directeur général Andy Jassy a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'intelligence artificielle puisse aider l'unité d'informatique dématérialisée Amazon Web Services à atteindre un chiffre d'affaires annuel de 600 milliards de dollars d'ici 2036 ** Jassy avait précédemment prévu un chiffre d'affaires annuel de 300 milliards de dollars pour AWS dans 10 ans

** AMZN a chuté de plus de 8 % cette année à la clôture de lundi

Valeurs associées

AMAZON.COM
215,3650 USD NASDAQ +1,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank