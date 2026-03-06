Amazon dit avoir corrigé le problème qui a entraîné une panne du site web pour des milliers de personnes

Amazon AMZN.O a déclaré jeudi avoir résolu un problème lié au code de son logiciel qui avait provoqué une panne de plusieurs heures sur son site web pour des milliers d'acheteurs.

Laperturbation, qui a commencé vers 14 heures, s'est progressivement atténuée pour atteindre moins de 650 signalements de problèmes avec le site Web aux États-Unis à 20 h 16, contre un pic d'environ 22 000, selon le site Web de suivi des pannes Downdetector.com.

"Nous sommes désolés que certains clients aient pu temporairement rencontrer des problèmes lors de leurs achats. Nous avons résolu le problème, qui était lié au déploiement d'un code logiciel, et (le site web et l'application) fonctionnent désormais sans problème", a déclaré un porte-parole d'Amazon.

Le nombre réel d'utilisateurs touchés peut différer de ce qui apparaît sur Downdetector, car les chiffres du site web sont basés sur lesrapportssoumis par les utilisateurs.

Sur les médias sociaux, les utilisateurs ont signalé des échecs de paiement, des fluctuations de prix, des pannes d'application et l'impossibilité d'accéder à l'historique des commandes ou aux pages des produits.

Downdetector a également enregistré des perturbations mineures concernant le service de streaming de l'entreprise, Prime Video, et son unité de cloud, Amazon Web Services.

Cetincident survient moins de six mois après la panne majeure de la société basée à Seattle en octobre 2025 , un incident qui a provoqué des troubles à l'échelle mondiale etmis hors service des milliers d'applications, de systèmes de paiement et de lieux de travail pendant des heures.

Par ailleurs, certains des centres de données d'Amazon aux Émirats arabes unis et à Bahreïn ont été endommagés par des frappes de drones liées au conflit du Moyen-Orient en début de semaine, ce qui a perturbé ses services en nuage.