Amazon discute avec USPS de sa future relation

Amazon est le principal client de l'USPS, qui est déficitaire

L'unité logistique du géant du commerce électronique est déjà un acteur majeur du secteur

L'intention de mettre fin aux discussions fait suite à des négociations entre les deux entreprises qui n'ont pas abouti à un accord

Amazon.com AMZN.O a déclaré jeudi que le géant du commerce électronique était en pourparlers avec le service postal américain au sujet de sa future relation et qu'il examinait ses options avant l'expiration de son contrat actuel l'année prochaine.

Le Washington Post a rapporté jeudi que le nouveau directeur général des postes David Steiner envisage d'organiser une vente aux enchères inversée au début de l'année 2026 qui pourrait créer une plus grande concurrence au sein du service postal pour les activités d'Amazon en offrant l'accès aux installations postales au plus offrant, plutôt que directement à Amazon. L'entreprise serait ainsi en concurrence avec des marques nationales de vente au détail et des sociétés de transport régionales.

Le Post a déclaré qu'Amazon était le principal client de l'USPS, avec plus de 6 milliards de dollars de revenus annuels en 2025, ce qui représente environ 7,5 % de ses ventes.

"Nous avons continué à discuter des moyens d'étendre notre partenariat afin d'augmenter nos dépenses avec eux, et nous sommes impatients d'en savoir plus bientôt - dans le but d'étendre notre relation qui a commencé il y a plus de 30 ans", a déclaré Amazon dans un communiqué. "Nous avons été surpris d'apprendre qu'ils voulaient organiser une vente aux enchères après près d'un an de négociations, et nous avons donc encore beaucoup de choses à régler

Le Post a déclaré que le contrat actuel d'Amazon avec USPS expire en octobre 2026.

"Compte tenu du changement de direction et de l'incertitude qu'il ajoute à notre réseau de livraison, nous évaluons toutes les options qui nous permettraient de continuer à livrer nos clients", a déclaré Amazon.

USPS n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La perte de son activité serait un coup dur pour l'agence gouvernementale indépendante qui a été touchée par une baisse de 80 % du volume du courrier de première classe depuis 1997.

Pour Amazon, le développement de son réseau de livraison renforcerait sa position dans le secteur des colis, où il est déjà un acteur majeur grâce à son réseau d'entrepôts tentaculaire et à une main-d'œuvre en grande partie non syndiquée qui lui a permis de contrôler ses coûts.

L'année dernière, Amazon Logistics a traité 6,3 milliards de colis, juste derrière l'USPS, le leader du secteur, qui en a traité 6,9 milliards, selon l'indice d'expédition de colis de Pitney Bowes. L'entreprise devrait dépasser USPS en termes de colis d'ici 2028, selon les données, une étape qu'elle pourrait atteindre plus tôt si l'accord prend fin.

L'entreprise s'est déjà engagée à verser plus de 4 milliards de dollars en avril pour développer son réseau de livraison rural aux États-Unis d'ici la fin de l' année prochaine.

David Steiner a rencontré virtuellement le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, le 14 novembre, selon le rapport.

L'USPS, qui a enregistré une perte de 9,5 milliards de dollars l'année dernière en raison de l'érosion des volumes de courrier due aux communications électroniques et de l'expansion de l'empreinte de ses rivaux privés, a également attiré l'attention du président américain Donald Trump.

Ce dernier a déclaré en février qu'il envisageait de fusionner USPS - qu'il a qualifié de "grand perdant pour ce pays (link" - avec le ministère du commerce, une décision qui, selon les démocrates, violerait la loi fédérale.

"USPS a beaucoup plus besoin d'Amazon qu'Amazon n'a besoin d'USPS", a déclaré Juozas Kaziukenas, analyste du commerce électronique basé à New York. "Amazon a toutes les cartes en main dans cette affaire."