Amazon: deux nouvelles journées de promotions en octobre

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi qu'il comptait organiser deux journées promotionnelles à destination des membres de son programme préférentiel Prime les 8 et 9 octobre, alors que les fêtes de fin d'année approchent.



Le géant du commerce en ligne indique que ces jours 'Flash Prime' se traduiront pas des centaines de milliers de soldes sur des marques comme Acer, Boss, Philips ou Playmobil.



Ils pourront aussi profiter des prix les plus bas de l'année sur une sélection de produits Le Creuset, Krups, Levi's, Moulinex et Delonghi afin de préparer leur shopping de fin d'année.



Le groupe de Seattle - qui compte plus de 200 millions de membres Prime dans le monde - indique que les jours Flash Prime se tiendront non seulement en France, mais aussi en Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Etats-Unis, et pour la première fois, en Turquie.



Pour mémoire, Amazon avait enregistré des ventes 'record' lors de sa journée promotionnelle de 'Prime Day', qui s'était tenue au mois de juillet.





