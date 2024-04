Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: des progrès dans la réduction des emballages information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Amazon indique que plus de 50% de ses expéditions en Europe sont désormais livrées dans des emballages réduits et recyclables (sacs papier ou enveloppes cartonnées), voire sans aucun suremballage comme pour plus de 700 millions d'expéditions depuis 2019.



Grâce au programme Expédié sans emballage Amazon supplémentaire, les articles éligibles ne nécessitant aucun emballage additionnel sont ainsi expédiés directement dans l'emballage d'origine du fabricant, avec simplement l'ajout d'une étiquette d'adresse.



'Outre la réduction des déchets, l'absence d'emballage supplémentaire fait baisser le poids des expéditions, et donc la quantité d'émissions liées à la livraison par colis, mais aussi le volume d'emballage à recycler', souligne le géant de la distribution en ligne.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.15%