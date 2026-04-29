Amazon dépasse les prévisions de croissance trimestrielle dans le secteur du cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, Amazon.com AMZN.O a dépassé les prévisions de Wall Street concernant la croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires lié au cloud, grâce aux dépenses importantes des entreprises dans ses services de cloud computing, celles-ci intensifiant leur adoption de l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services (AWS) a bondi de 28% pour atteindre 37,6 milliards de dollars au premier trimestre clos en mars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 25,08% à 36,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ces résultats encourageants interviennent alors qu'Amazon, le plus grand fournisseur mondial de services cloud, a déjà renforcé la confiance des investisseurs en approfondissant son partenariat avec les deux plus grandes entreprises d'IA, OpenAI et Anthropic, à quelques jours d'intervalle.

Mardi, Amazon a mis à disposition tous les derniers modèles d'OpenAI ainsi que son agent de codage, Codex, sur AWS, tirant parti de l'assouplissement des relations entre le créateur de ChatGPT et son rival dans le cloud, Microsoft

MSFT.O .

La semaine dernière, Amazon a conclu un accord pour investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic , tandis que le créateur de Claude s'est engagé à dépenser plus de 100 milliards de dollars sur AWS au cours des 10 prochaines années.

Ces annonces, associées à la révélation en début de mois que les services d'IA d'AWS généraient plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires annualisé, ont contribué à faire grimper le cours de l'action Amazon d'environ 14% depuis le début de l'année, la plaçant parmi les plus performantes du groupe des "Magnificent 7", qui regroupe les méga-capitalisations technologiques.

Amazon, qui s'est fixé un objectif d'environ 200 milliards de dollars de dépenses d'investissement cette année, met tout en œuvre pour rassurer les investisseurs sur le fait que ses dépenses en infrastructure d'IA généreront des rendements à court terme.

Le directeur général Andy Jassy a déclaré dans sa lettre aux actionnaires ce mois-ci qu'une grande partie des dépenses de l'entreprise en 2026 serait rentabilisée en 2027 et 2028.

Pourtant, les quelque 600 milliards de dollars que les géants de la tech devraient investir dans l'IA cette année – une dépense historique qui a pesé sur les flux de trésorerie de ces entreprises – mettent à rude épreuve la patience des investisseurs , même si les entreprises affirment qu'il est nécessaire d'augmenter la capacité de calcul, la forte demande en IA dépassant l'offre.

Dans son activité de vente au détail, Amazon a investi dans l'extension de la livraison le jour même à davantage de villes et de petites agglomérations, et s'est davantage concentré sur la livraison de produits alimentaires afin de mieux rivaliser avec les chaînes de supermarchés telles que Walmart WMT.N et Kroger KR.N .